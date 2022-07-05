Хлопець із Лос-Анджелеса розірвав суперників у Лас-Вегасі та став мільйонером

Янг Сік став переможцем турніру на WSOP 2022

На Світовій серії покеру добігла кінця "репетиція" перед Головною подією. Турнір MINI Main Event NLH у форматі фрізауту зібрав аж 5,8 тисячі гравців, які заплатили по 1К доларів.

У призах було 875 гравців, серед яких не було українців. А перемога дісталася покеристу з Лос-Анджелеса Янгу Сіку, який лише раз перемагав у якомусь великому івенті.

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На WSOP хлопець посідав друге місце цього року, а тепер зміг дістатися бажаного браслета. Обігравши в хедз-апі румуна Косміна Йолдіса, Сік став багатшим на 594 тисячі, а його загальний дохід від покеру перевищив мільйон доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP MINI Main Event NLH freezeout:

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