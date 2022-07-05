Парень из Лос-Анджелеса разорвал соперников в Лас-Вегасе и стал миллионером

Янг Сик стал победителем турнира на WSOP 2022
На Мировой серии покера подошла к концу "репетиция" перед Главным событием. Турнир MINI Main Event NLH в формате фризаута собрал аж 5,8 тысячи игроков, которые заплатили по 1К долларов.
В призах оказалось 875 игроков, среди которых не было украинцев. А победа досталась покеристу из Лос-Анджелеса Янгу Сику, который до этого лишь раз побеждал в каком-либо крупном ивенте.
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На WSOP парень занимал второе место в этом году, а теперь смог добраться до желанного браслета. Обыграв в хедз-апе румына Космина Йолдиса, Сик стал богаче на 594 тысячи, а его общий доход от покера перевалил за миллион долларов.
Результаты финального стола турнира WSOP MINI Main Event NLH freezeout:
- Янг Сик – 594,1 тыс. долларов
- Космин Йолдис – 367,2 тыс. долларов
- Картик Вед – 275,5 тыс. долларов
- Филлип Ли – 208,2 тыс. долларов
- Кеи Нитта – 158,5 тыс. долларов
- Теодор Ли – 121,5 тыс. долларов
- Адам Велец – 93,8 тыс. долларов
- Кейт Литлвуд – 72,9 тыс. долларов
- Серхио Очоа – 57,1 тыс. долларов