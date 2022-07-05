Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Парень из Лос-Анджелеса разорвал соперников в Лас-Вегасе и стал миллионером

Анатолий Дерека
5 июля, 23:22
Янг Сик сумел выиграть "разогревочный" турнир к Main Event WSOP и заработал более полумиллиона долларов

Янг Сик стал победителем турнира на WSOP 2022

На Мировой серии покера подошла к концу "репетиция" перед Главным событием. Турнир MINI Main Event NLH в формате фризаута собрал аж 5,8 тысячи игроков, которые заплатили по 1К долларов.

В призах оказалось 875 игроков, среди которых не было украинцев. А победа досталась покеристу из Лос-Анджелеса Янгу Сику, который до этого лишь раз побеждал в каком-либо крупном ивенте.

Реклама

Читайте также: Самый титулованный игрок в покер остановился в шаге от обновления рекорда

На WSOP парень занимал второе место в этом году, а теперь смог добраться до желанного браслета. Обыграв в хедз-апе румына Космина Йолдиса, Сик стал богаче на 594 тысячи, а его общий доход от покера перевалил за миллион долларов.

Результаты финального стола турнира WSOP MINI Main Event NLH freezeout:

Реклама
  1. Янг Сик – 594,1 тыс. долларов
  2. Космин Йолдис – 367,2 тыс. долларов
  3. Картик Вед – 275,5 тыс. долларов
  4. Филлип Ли – 208,2 тыс. долларов
  5. Кеи Нитта – 158,5 тыс. долларов
  6. Теодор Ли – 121,5 тыс. долларов
  7. Адам Велец – 93,8 тыс. долларов
  8. Кейт Литлвуд – 72,9 тыс. долларов
  9. Серхио Очоа – 57,1 тыс. долларов