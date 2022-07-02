Хлопець із джунглів виграв понад мільйон доларів у покер

Ден Кейтс круто святкує перемогу на Світовій серії покеру / Фото: WSOP
На Світовій серії покеру визначився чемпіон ще одного найпрестижнішого івенту. У події №56 Poker Players Championship воювали понад сотня покеристів.
Бай-ін турніру становив чималі 50 тисяч доларів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 5,3М. Щоправда, у призах знайшлося місце лише для 17 найкращих.
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До зони ITM не дотягнули такі досвідчені гравці як Даніель Негреану, Скотт Сейвер та Брін Кенні. У призах опинився переможець минулого Main Event WSOP Корай Алдемір, проте австрієць задовольнився шостим місцем.
Перемога ж дісталася іншому відомому покеристу Дену Кейтсу. Американець зумів використати перевагу у стеку під час хедз-апу проти Юрі Дзивілевскі.
Для Jungleman це вже другий браслет WSOP у кар'єрі. Ден яскраво відсвяткував його, вирядившись під тему свого нікнейму. Не дивно, що кожен день гравцю підкоряються майже півтора мільйона!
Результати фінального столу турніру WSOP Poker Players Championship :
- Ден Кейтс – 1,44 млн доларів
- Юрі Дзивілевскі – 895,6 тис. доларів
- Наойя Кіхара – 639,2 тис. доларів
- Бенні Глейзер – 464,4 тис. доларів
- Йоханнес Беккер – 343,5 тис. доларів
- Корай Алдемір – 258,8 тис. доларів