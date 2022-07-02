Парень из джунглей выиграл более миллиона долларов в покер

Ден Кейтс круто празднует победу на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На Мировой серии покера определился чемпион еще одного престижного ивента. В событии №56 Poker Players Championship сразились более сотни покеристов.

Бай-ин турнира составил немалые 50 тысяч долларов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 5,3М. Правда, в призах нашлось место лишь для 17 лучших.

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До зоны ITM не дотянули такие опытные игроки как Даниэль Негреану, Скотт Сейвер и Брин Кенни. В призах оказался победитель прошлого Main Event WSOP Корай Алдемир, однако австриец довольствовался шестым местом.

Победа же досталась другому известному покеристу Дену Кейтсу. Американец сумел использовать преимущество в стеке во время хедз-апа против Юри Дзивилевски.

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Для Jungleman это уже второй браслет WSOP в карьере. Ден ярко отпраздновал его, вырядившись под тему своего никнейма. Неудивительно, не каждый день игроку покоряются почти полтора миллиона!

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Результаты финального стола турнира WSOP Poker Players Championship :