Відмовляємося від чіпсів та шкідливої їжі: рецепт крутого салату під ігри

Салат "Джокер" - відмінна можливість підкріпитися під час гри в покер / Фото: Getty Images
Ігри в покер часто тривають годинами і можуть затримати гравця аж до спраги і голоду. Раніше ми розповідали вам про напої під покер. Сьогодні ж порадимо вам крутий спосіб підкріпитися.
Найчастіше гравці в покер вирішують перебитися перекусами і снеками. Однак багато хто псує фігуру і це негативно впливає на здоров'я гравця.
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А ось мікс овочів і м'яса може надати енергії для подальших звершень. Вашій увазі – рецепт смачного салату, в якому є основні інгредієнти для смачного прийому їжі.
Салат "Джокер"
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе;
- 150 г чорносливу;
- 2 яйця;
- 200 г огірка;
- 150 г майонезу.
Спосіб приготування:
- Обдайте чорнослив окропом.
- На дно салатника покладіть ошпарений і нарізаний чорнослив.
- Відваріть куряче філе і наріжте його на дрібні шматочки.
- Засипайте його зверху на чорнослив.
- Додайте шар майонезу.
- Зваріть яйця і натріть їх на крупній тертці
- Додайте ще один шар майонезу.
- Наріжте огірки тонкою соломкою і зверху прикрасьте ними салат.
Смачного!