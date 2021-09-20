Відмовляємося від чіпсів та шкідливої їжі: рецепт крутого салату під ігри

Салат "Джокер" - відмінна можливість підкріпитися під час гри в покер / Фото: Getty Images

Ігри в покер часто тривають годинами і можуть затримати гравця аж до спраги і голоду. Раніше ми розповідали вам про напої під покер. Сьогодні ж порадимо вам крутий спосіб підкріпитися.

Найчастіше гравці в покер вирішують перебитися перекусами і снеками. Однак багато хто псує фігуру і це негативно впливає на здоров'я гравця.

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А ось мікс овочів і м'яса може надати енергії для подальших звершень. Вашій увазі – рецепт смачного салату, в якому є основні інгредієнти для смачного прийому їжі.

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Салат "Джокер"

Інгредієнти:

300 г курячого філе;

150 г чорносливу;

2 яйця;

200 г огірка;

150 г майонезу.

Спосіб приготування:

Обдайте чорнослив окропом. На дно салатника покладіть ошпарений і нарізаний чорнослив. Відваріть куряче філе і наріжте його на дрібні шматочки. Засипайте його зверху на чорнослив. Додайте шар майонезу. Зваріть яйця і натріть їх на крупній тертці Додайте ще один шар майонезу. Наріжте огірки тонкою соломкою і зверху прикрасьте ними салат.

Смачного!