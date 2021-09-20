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Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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Відмовляємося від чіпсів та шкідливої їжі: рецепт крутого салату під ігри

Андрій Трофімов
20 вересня, 12:30
Салати – не найпопулярніша страва під гру в карти, однак саме мікс овочів і м'яса сприяє здоровому відновленню енергії

Салат "Джокер" - відмінна можливість підкріпитися під час гри в покер / Фото: Getty Images

Ігри в покер часто тривають годинами і можуть затримати гравця аж до спраги і голоду. Раніше ми розповідали вам про напої під покер. Сьогодні ж порадимо вам крутий спосіб підкріпитися.

Найчастіше гравці в покер вирішують перебитися перекусами і снеками. Однак багато хто псує фігуру і це негативно впливає на здоров'я гравця.

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А ось мікс овочів і м'яса може надати енергії для подальших звершень. Вашій увазі – рецепт смачного салату, в якому є основні інгредієнти для смачного прийому їжі.

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Салат "Джокер"

Інгредієнти:

  • 300 г курячого філе;
  • 150 г чорносливу;
  • 2 яйця;
  • 200 г огірка;
  • 150 г майонезу.

Спосіб приготування:

  1. Обдайте чорнослив окропом.
  2. На дно салатника покладіть ошпарений і нарізаний чорнослив.
  3. Відваріть куряче філе і наріжте його на дрібні шматочки.
  4. Засипайте його зверху на чорнослив.
  5. Додайте шар майонезу.
  6. Зваріть яйця і натріть їх на крупній тертці
  7. Додайте ще один шар майонезу.
  8. Наріжте огірки тонкою соломкою і зверху прикрасьте ними салат.

Смачного!

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