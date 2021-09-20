Отказываемся от чипсов и вредной еды: рецепт крутого салата под игры

Салат "Джокер" - отличная возможность подкрепиться во время игры в покер / Фото: Getty Images
Игры в покер зачастую длятся часами и могут задержать игрока вплоть до жажды и голода. Ранее мы рассказывали вам про напитки под покер. Сегодня же посоветуем вам крутейший способ подкрепиться.
Зачастую игроки в покер предпочитает перебиться перекусами и снеками. Однако многие из них портят фигуру и негативно влияют на здоровье игрока.
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А вот микс овощей и мяса может придать энергии для дальнейших свершений. Вашему вниманю – рецепт вкуснейшего салата, в котором есть основные ингредиенты для вкусного приема пищи.
Салат "Джокер"
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 150 г чернослива;
- 2 яйца;
- 200 г огурца;
- 150 г майонеза.
Способ приготовление:
- Обдайте чернослив кипятком.
- На дно салатника уложите ошпаренный и нарезанный чернослив.
- Отварите куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки.
- Засыпайте его сверху на чернослив.
- Добавьте слой майонеза.
- Сварите яйца и натрите их на крупную терку
- Добавьте еще один слой майонеза.
- Нарежьте огурцы тонкой соломкой и сверху украсьте ими салат.
Приятного аппетита!