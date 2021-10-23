23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
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Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
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Вона що, гола? Прихильниця Кріштіану Роналду підірвала Instagram апетитним знімком (фото)

Андрій Трофімов
23 жовтня, 19:20
Неповторна Ольга Єрмольчева в черговий раз подарувала своїм підписникам гаряче фото

Ольга Єрмольчева вміє навести шереху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Українка Ольга Єрмольчева є не тільки найкращою покеристкою країни, а й активним користувачем соцмереж. Красуня заробила на покері більше 200 тисяч доларів, а тепер ще й підкорює своїми постами Instagram.

Вчора Ольга опублікувала спокусливе фото із зображенням голого тіла. Здалося, ніби дівчина сфотографувалася топлес, проте це була лише креативна футболка. Втім, це не завадило їй зібрати понад тисячу лайків.

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Відзначимо, що на Єрмольчеву в Instagram підписано 12,3 тисячі фоловерів. Ольги могло і не бути в покері, адже спочатку вона хотіла викладати англійську мову і літературу, поступивши на філологічний факультет в Черкасах.

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Втім, за порадою свого друга дівчина вперше зіграла в покер і вирішила присвятити цій грі свою кар'єру. Перший гучний успіх підкорився Єрмольчевій у 2012 році на European Poker Tour. На турнірі Women's Event в Сан-Ремо Ольга зайняла 2-е місце.

У 2019 красуні підкорилося ще одне круте досягнення. Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді Єрмольчева була визнана кращим гравцем турніру.

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Відзначимо, що Ольга є великою прихильницею футболу в цілому і Кріштіану Роналду – зокрема. Красуня вболіває за португальця ще з часів його гри за Манчестер Юнайтед.

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