23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Она что, голая? Поклонница Криштиану Роналду взорвала Instagram аппетитным снимком (фото)

Андрей Трофимов
23 октября, 19:20
Неповторимая Ольга Ермольчева в очередной раз подарила своим подписчикам горячее фото

Ольга Ермольчева умеет навести шороху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Украинка Ольга Ермольчева является не только лучшей покеристкой страны, но и активным пользователем соцсетей. Красотка заработала на покере более 200 тысяч долларов, а теперь еще и покоряет своими постами Instagram.

Вчера Ольга опубликовала соблазнительное фото с изображением голого тела. Показалось, будто девушка сфотографировалась топлес, однако это была лишь креативная футболка. Впрочем, это не помешало ей собрать более тысячи лайков.

Реклама

Отметим, что на Ермольчеву в Instagram подписано 12,3 тысячи фолловеров. Ольги могло и не быть в покере, ведь изначально она хотела преподавать английский язык и литературу, поступив на филологический факультет в Черкасах.

Реклама

Впрочем, по совету своего друга девушка впервые сыграла в покер и решила посвятить этой игре свою карьеру. Первый громкий успех покорился Ермольчевой в 2012 году на European Poker Tour. На турнире Women's Event в Сан-Ремо Ольга заняла 2-е место.

В 2019 году красотке покорилось еще одно крутое достижение. Ольга вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сенсационно триумфовала на Кубке Наций. К слову, тогда Ермольчева была признана лучшим игроком турнира.

Реклама

Отметим, что Ольга является большой поклонницей футбола в целом и Криштиану Роналду – в частности. Красотка болеет за португальца еще со времен его игры за Манчестер Юнайтед.

Реклама