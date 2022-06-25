Виявився на коні! Українець підкорює Лас-Вегас заради гуманітарної допомоги країні

Євген Качалов - амбасадор PokerMatch
Українці продовжують досягати успіху на Світовій серії покеру. Приїхав на WSOP 2022 і найуспішніший покерист в історії країни Євген Качалов.
Амбасадор PokerMatch задався не лише метою підкорити відмітку в 10М призових за кар'єру, але й принести користь своїй країні. Частину від виграшу Євген та PokerMatch відправлять на гуманітарні потреби українців, які постраждали від війни з Росією
У середині червня Качалов уже здобув перші призові у шутаут-івенті (5,8К). Проте днями покеристу підкорився серйозніший успіх. Євген не побоявся зайти в турнір H.O.R.S.E. з бай-іном 10 тисяч.
У підсумку українець дістався підсумкового 20 місця, що дозволило йому заробити 20,2 тисячі доларів. Загалом за кар'єру Євген виграв один браслет WSOP (у 2011 році), а також 9,2 мільйона призових. Переможцем івенту став Ендрю Йє, який підняв майже 500К.
Результати фінального столу турніру WSOP H.O.R.S.E. Championship :
- Ендрю Йє – 487,1 тис. доларів
- Крейг Чет – 301 тис. доларів
- Філіп Лонг – 209,4 тис. доларів
- Брюс Йокі – 148,8 тис. доларів
- Джон Расенер – 108,2 тис. доларів
- Пол Соколофф – 80,5 тис. доларів
- Майк Городінскі – 61,3 тис. доларів
- Ерік Вассерсон – 47,8 тис. доларів
- Ісмаель Боянг – 38,2 тис. доларів