Оказался на коне! Украинец покоряет Лас-Вегас ради гуманитарной помощи стране

Евгений Качалов - амбассадор PokerMatch

Украинцы продолжают добиваться успеха на Мировой серии покера. Приехал на WSOP 2022 и самый успешный покерист в истории Украины Евгений Качалов.

Амбассадор PokerMatch задался не только целью покорить отметку в 10М призовых за карьеру, но и принести пользу своей стране. Часть от выигрыша Евгений и PokerMatch отправят на гуманитарные нужды украинцев, которые пострадали от войны с Россией.

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В середине июня Качалов уже добыл первые призовые в шутаут-ивенте (5,8К). Однако на днях покеристу покорился более серьезный успех. Евгений не побоялся зайти в турнир H.O.R.S.E. с бай-ином 10 тысяч.

В итоге украинец добрался до итогового 20 места, что позволило ему заработать 20,2 тысячи долларов. Всего за карьеру Евгений выиграл один браслет WSOP (в 2011 году), а также 9,2 миллиона призовых. Победителем ивента стал Эндрю Йе, поднявший почти 500К.

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Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E. Championship :