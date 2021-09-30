Негреану в шоці! Геній з Австралії підкорив турнір диким блефом і агресивною грою (відео)

Майкл Аддамо наробив шуму в Лас-Вегасі на турнірі Super High Roller Bowl / Фото: Pokernews

На цьому тижні в Лас-Вегасі пройшов великий триденний турнір Super High Roller Bowl. Його тріумфатором став австралієць Майкл Аддамо, який залишив позаду себе 20 топ-покеристів.

Хлопець дивував суперників і глядачів всю гру, не боячись грати агресивно проти фаворитів. Уже на першому рівні блайндів Аддамо вибив Негреану, який вважав його жвавий хід блефом.

Реклама

Даніель Негреану – А♥К♦

Майкл Аддамо – 8♠6♣

Вже на флопі австралієць отримав бажані 5♣7♥9♦ ️, проте А♠ ️ на терні дав канадцеві привід підтримати олл-ін Аддамо. 5♥ ️ на рівері – і DNegs відправився відпочивати. Далі – крутіше! Як вам таке вибивання Білла Кляйна?

Реклама

Далі Майклу вдався шикарний блеф проти Джейка Шиндлера.

Майкл Аддамо – 8♥7♥

Джейк Шиндлер – Q♠Q♣

На столі опинилися 7♣5♠К♥6♥К♦, що давало б перемогу Шиндлеру. Джейк і зробив рейз після рівера, однак Аддамо підвищив ставку з метою вивести Шиндлера на олл-ін.

Американець же швидко скинув карти, дозволивши Аддамо забрати солідний банк. Відзначимо, що і остання роздача вийшла феноменальною. Майкл з 7♦2♦ ️зловив флеш проти Q♠T♠ ️у Бономо.

Перемога дозволила Аддамо стати найуспішнішим покеристом року, адже з січня він встиг заробити понад 5 мільйонів доларів. Всього ж за свою кар'єру австралієць виграв 13,5 мільйона, входячи в сотню найуспішніших гравців світу.