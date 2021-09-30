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Негреану в шоке! Гений из Австралии покорил турнир диким блефом и агрессивной игрой (видео)

Анатолий Дерека
30 сентября, 20:15
Смелая игра Майкла Аддамо позволила ему выиграл 3,4 миллиона долларов и войти в список самых богатых игроков мира

Майкл Аддамо навел шороху в Лас-Вегасе на турнире Super High Roller Bowl / Фото: Pokernews

На этой неделе в Лас-Вегасе прошел крупный трехдневный турнир Super High Roller Bowl. Его триумфатором стал австралиец Майкл Аддамо, оставивший позади себя 20 топ-покеристов.

Парень удивлял соперников и зрителей всю игру, не боясь играть агрессивно против фаворитов. Уже на первом уровне блайндов Аддамо выбил Негреану, который посчитал его резвый ход блефом.

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Даниэль Негреану – А♥️К♦️
Майкл Аддамо – 8♠️6♣️

Уже на флопе австралиец получил желаемые 5♣️7♥️9♦️, однако А♠️ на терне дал канадцу повод поддержать олл-ин Аддамо. 5♥️ на ривере – и DNegs отправился отдыхать. Дальше – круче! Как вам такое выбивание Билла Кляйна?

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Далее Майклу удался шикарный блеф против Джейка Шиндлера.

Майкл Аддамо – 8♥️7♥️
Джейк Шиндлер – Q♠️Q♣️

На столе оказались 7♣️5♠️К♥️6♥️К♦️, что давало бы победу Шиндлеру. Джейк и сделал рейз после ривера, однако Аддамо повысил ставку с целью вывести Шиндлера на олл-ин.

Американец же быстро скинул карты, позволив Аддамо забрать солидный банк. Отметим, что и последняя раздача вышла феноменальной. Майкл с 7♦️2♦️ словил флеш против Q♠️T♠️ у Бономо.

Победа позволила Аддамо стать самым успешным покеристом года, ведь с января он успел заработать более 5 миллионов долларов. Всего же за свою карьеру австралиец выиграл 13,5 миллиона, входя в сотню самых успешных игроков мира.

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