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Розриває весь Лас-Вегас! Молодий талант виграв більше трьох мільйонів на одній з найгірших комбінацій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 вересня, 17:35
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Після двох тріумфів на Poker Masters австралієць Майкл Аддамо виграв третій великий івент за вересень
Майкл Аддамо виграв 3,4 мільйона доларів завдяки одномасним 72
Майкл Аддамо виграв 3,4 мільйона доларів завдяки одномасним 72 / Фото: Pokeroff

Вчора в Лас-Вегасі завершився великий триденний турнір Super High Roller Bowl. Івент з бай-іном 300 тисяч доларів відбувся в готелі Aria, де знаходиться студія PokerGo.

На SHRB зареєструвався лише 21 особа, що стало антирекордом за останні шість років. Починаючи з 2015 року, на івент хайролерів реєструвалося мінімум 36 гравців, а призовий фонд жодного разу не становив менше 10 мільйонів.

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Цього разу покеристи розігрували 6,3 мільйона, які дісталися трьом кращим гравцям івенту. Одним з перших турнір покинув Даніель Негреану, якого відправив додому висхідний талант покеру Майкл Аддамо.

Австралієць став головною зіркою і турніру. У фіналку він вийшов з величезною перевагою над іншими досвідченими гравцями, серед яких були Алекс Фоксен, Кріс Брюер, Шон Вінтер і Джастін Бономо.

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Перші двоє завершили турнір на баблі, тоді як Шон Вінтер отримав мільйон доларів за 3 місце. В хедз-ап вийшли триразовий чемпіон SHRB Бономо і сам Аддамо.

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У минулому році вони вже зустрічалися у фіналці турніру, який проходив в онлайні. Тоді переможцем якраз і став Джастін, проте цього разу Майкл зумів взяти реванш.

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Аддамо почав дуель чіплідером і утримував перевагу до кінця гри. Фінальна роздача вийшла крутою! Бономо з Q♠T♠ ️ вирішив на рівері піти в олл-ін і Аддамо підтримав його з 7♦2♦ ️.

Майкл Аддамо – фаворит серии Poker Masters 2021

На столі лежали 4♦3♦2♥Q♦Т♣ ️, тому навіть дві пари не допомогли американцеві, адже Майкл зібрав бубновий флеш. Перемога дозволила Аддамо виграв 3,4 мільйона доларів і довести річний дохід до 5,1М.

Більш того, Майкл підвищив свою загальну суму призових в покері до 13,5 мільйона. Це дозволило йому увійти в сотню найбагатших покеристів світу, а також стати найуспішнішим австралійським гравцем.

Результати фінального столу Super High Roller Bowl:

  1. Майкл Аддамо – 3,4 млн доларів
  2. Джастін Бономо – 1,89 млн доларів
  3. Шон Вінтер – 1 млн доларів
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1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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