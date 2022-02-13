13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Негреану так і не дістався чемпіонства: хто став найкращим гравцем PokerGo Cup 2022

Анатолій Дерека
13 лютого, 11:19
Канадцю трохи забракло для другої перемоги на хайролерській серії в Лас-Вегасі. Чемпіоном у підсумку став покерист із Коннектикуту Джеремі Осмус

Джеремі Осмус - чемпіон PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

У Лас-Вегасі добігла кінця перша хайролерська серія року PokerGo Cup. Організатором виступила популярна стрімінгова платформа PokerGo, яка намітила вісім турнірів із бай-іном від 10К до 50 тисяч доларів.

Днями завершився останній івент з найбільшим внеском, а за його підсумком визначився чемпіон всієї серії. Їм міг стати популярний хайролер Даніель Негреану, який минулого року ставав найкращим гравцем PokerGo Cup.

Реклама

Канадець раніше виграв турнір за 25 тисяч, а перемога в останньому івенті робила б його чемпіоном. PokerKid зумів потрапити у призи, проте зайняв лише п'яте місце.

Переможцем восьмої події PokerGo Cup став Шон Перрі, який зумів пройти поле з 32 гравців та підняти 640 тисяч, здолавши у хедз-апі Брока Вілсона.

Реклама

Володарем кубка став американець Джеремі Осмус, який протягом серії аж чотири рази опинявся в ITM, у тому числі вигравши івент за 15К. Всього за свою кар'єру Осмус виграв три браслети WSOP (два з них – у 2021 році), заробивши 11,4М доларів.

"Це було важко та виснажливо. Тут зібралися найкращі гравці світу. Усього вісім турнірів і я багато хто з них задипранил. Весь тиждень я грав від 10 до 14 години на день. Я виснажений і втомився, ніколи б не подумав, що це може бути так важко".

Результати фінального столу PokerGo Cup 08:

  1. Шон Перрі – 640 тис. доларів
  2. Брок Вілсон – 416 тис. доларів
  3. Джеремі Осмус – 256 тис. доларів
  4. Нік Шульман – 176 тис. доларів
  5. Даніель Негреану – 112 тис. доларів