13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Негреану так и не добрался до чемпионства: кто стал лучшим игроком PokerGo Cup 2022

Анатолий Дерека
13 февраля, 11:19
Канадцу немного не хватило для второй победы на хайроллерской серии в Лас-Вегасе. Чемпионом в итоге стал покерист из Коннектикута Джереми Осмус

Джереми Осмус - чемпион PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

В Лас-Вегасе подошла к концу первая хайроллерская серия года PokerGo Cup. Организатором выступила популярная стриминговая платформа PokerGo, которая наметила восемь турниров с бай-ином от 10К до 50 тысяч долларов.

На днях же завершился последний ивент с самым крупным взносом, а по его итогу определился чемпион всей серии. Им мог стать популярный хайроллер Даниэль Негреану, который в прошлом году уже становился лучшим игроком PokerGo Cup.

Реклама

Канадец ранее выиграл турнир за 25 тысяч, а победа в последнем ивенте делала бы его чемпионом. PokerKid сумел попасть в призы, однако занял лишь пятое место.

Победителем восьмого события PokerGo Cup стал Шон Перри, который сумел пройти поле из 32 игроков и поднять 640 тысяч, одолев в хедз-апе Брока Уилсона.

Реклама

Обладателем кубка стал американец Джереми Осмус, который в течение серии аж четыре раза оказывался в ITM, в том числе выиграв ивент за 15К. Всего за свою карьеру Осмус выиграл три браслета WSOP (два из них – в 2021 году), заработав 11,4М долларов.

"Это было тяжело и изнурительно. Здесь собрались лучшие игроки мира. Всего восемь турниров, и я многие из них задипранил. Всю неделю я играл от 10 до 14 часов в день. Я измотан и устал, никогда бы не подумал, что это может быть так тяжело".

Результаты финального стола PokerGo Cup 08:

  1. Шон Перри – 640 тыс. долларов
  2. Брок Уилсон – 416 тыс. долларов
  3. Джереми Осмус – 256 тыс. долларов
  4. Ник Шульман – 176 тыс. долларов
  5. Даниэль Негреану – 112 тыс. долларов