Названий найкращий покерист України 2021 року. Він більш ніж удвічі відстав від лідера загального рейтингу

Юрій Козинський став найкращим покеристом України у 2021 році
Вже в середині наступного місяця, 18 лютого, у казино Aria у Лас-Вегасі пройде масштабний захід. Global Poker Awards. На ньому буде визначено 20 переможців у різних номінаціях покеру за підсумками минулого року.
Одним з організаторів конкурсу – сайт Global Poker Index – вже підбив підсумки у трьох рейтингах. Також ресурс виділив найкращих покеристів країнами.
Протягом 2021 року GPI нараховував гравцям бали за певною формулою, в якій враховувався розмір бай-іну, кількість учасників, підсумкова позиція та призові гравці. Що ж до України, то найкращим покеристом нашої країни визнано Юрій Козінський.
Минулого року харків'янин 15 разів виходив у призові на великих івентах, зокрема двічі – на WSOP. Усього за минулі 12 місяців Юрій заробив 212 тисяч доларів. У рейтингу GPI Козинський отримав 1418 балів.
Якщо ж говорити про американців, то в самій країні світу покеру перемогу здобув Чанс Корнут (3225 бала), випередивши всього на 88 очок Шеннона Шора. У загальному ж рейтингу Чанс поступився лише боснійцю Алі Імсіровичу. Пробіжимося й іншими країнами:
|КРАЇНА
|ГРАВЕЦЬ
|БАЛИ
|Азербайджан
|Давид Мзареулов
|2583
|Білорусь
|Роман Афанасенко
|1754
|Боснія і Герцеговина
|Алі Імсірович
|3478
|Бразилія
|Юрій Дзивілевський
|1566
|Канада
|Даніель Негреану
|2917
|Франція
|Йохан Жільбер
|3020
|Грузія
|Георгі Схулулія
|2471
|Німеччина
|Корай Алдемір
|1777
|Росія
|Артур Мартіросян
|2417
|Іспанія
|Серхіо Айдо
|3090
|Швейцарія
|Еміль Бізе
|1305
|Україна
|Юрій Козінський
|1418
|Велика Британія
|Стівен Чидвік
|2926
|США
|Чанс Корнут
|3225