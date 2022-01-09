Назван лучший покерист Украины 2021 года. Он более чем в два раза отстал от лидера общего рейтинга

Юрий Козинский стал лучшим покеристом Украины в 2021 году
Уже в середине следующего месяца, 18 февраля, в казино Aria в Лас-Вегасе пройдет масштабное мероприятие Global Poker Awards. На нем будут определены 20 победителей в разных покерных номинациях по итогам прошлого года.
Одним из организаторов конкурса – сайт Global Poker Index – уже подвел итоги в трех рейтингах. Также ресурс выделил лучших покеристов по странам.
В течение 2021 года GPI начислял игрокам баллы по определенной формуле, в которой учитывался размер бай-ина, количество участников, итоговая позиция и призовые игрока. Что же касается Украины, то лучшим покеристом нашей страны признан Юрий Козинский.
В прошлом году харьковчанин 15 раз выходил в призовые на крупных ивентах, в том числе дважды – на WSOP. Всего за прошедшие 12 месяцев Юрий заработал 212 тысяч долларов. В рейтинге GPI Козинский заработал 1418 баллов.
Если же говорить про американцев, то в самой покерной стране мира победу одержал Чанс Корнут (3225 балла), опередив всего на 88 очков Шеннона Шора. В общем же рейтинге Чанс уступил лишь боснийцу Али Имсировичу. Пробежимся и по другим странам:
|СТРАНА
|ИГРОК
|БАЛЛЫ
|Азербайджан
|Давид Мзареулов
|2583
|Беларусь
|Роман Афанасенко
|1754
|Босния и Герцеговина
|Али Имсирович
|3478
|Бразилия
|Юрий Дзивилевски
|1566
|Канада
|Даниэль Негреану
|2917
|Франция
|Йохан Жильбер
|3020
|Грузия
|Георги Схулулия
|2471
|Германия
|Корай Алдемир
|1777
|Россия
|Артур Мартиросян
|2417
|Испания
|Серхио Айдо
|3090
|Швейцария
|Эмиль Бизе
|1305
|Украина
|Юрий Козинский
|1418
|Великобритания
|Стивен Чидвик
|2926
|США
|Чанс Корнут
|3225