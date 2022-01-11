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На кону 400 тисяч! Стала відома дата дуелі між Філом Хельмутом та Томом Дваном

Анатолій Дерека
11 січня, 20:50
Двоє відомих покеристів знову зійдуться на High Stakes Duel, щоб визначити переможця, який забере додому майже півмільйона

Філ Хельмут і Том Дван битимуться в хедз-апі

Минулий рік ознаменувався великою кількістю хедз-апів. В онлайні пройшов турнір WPT Heads Up Championship, який виграв Філ Айві

Також канал PokerGo проводив телешоу High Stakes Duel. Його головною зіркою року став Філ Хельмут. Спочатку американець тричі поспіль здолав Антоніо Есфандіарі, а пізніше повторив той самий результат і з Даніелем Негреану.

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Наступним суперником PokerBrat став журналіст Нік Райт, який поступився лише раз і не захотів брати реванш. А от четвертий опонент для Хельмута виявився фатальним.

Ним став принциповий суперник Том Дван, який 13 років тому вивів Хельмута із себе несподіваною перемогою у хедз-апі. Тоді Тому прилетіла "десятка" на терні, що змусило Філа вибухнути.

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У серпні минулого року Дван знову виявився сильнішим за Хельмута на High Stakes Duel. Причому, у вирішальній роздачі Том з 93 переїхав суперника з АА, оскільки що зміг зібрати дві пари

І ось тепер на гравців чекає новий раунд. Стало відомо, що 26 січня обидва гравці знову опиняться у студії PokerGO. Кожен із них внесе по 200 тисяч доларів бай-іну, а переможець забере усі 400К. Після цього програвач може вимагати реванш або капітулювати і відправити суперника на зустріч з новим опонентом.