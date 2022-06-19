Музичний продюсер Nirvana виграв великий турнір з покеру

Стівен Альбіні виграв другий у кар'єрі браслет WSOP
Турніри Світової серії покеру підкорюють не лише професійні гравці. Золоті браслети також підкоряються аматорам або відомим особам з інших областей.
Так, на івенті №32 у дисципліні H.O.R.S.E на цій WSOP тріумфував музичний продюсер Стівен Альбіні. Хлопець володіє власною студією звукозапису та допомагав у створенні пісень для багатьох відомих виконавців, наприклад, Nirvana.
Читайте також: Неймар засвітився у казино Лас-Вегаса, програвши 10 тисяч доларів у покер
Альбіні не побоявся витратити 1500 доларів бай-іну і в результаті обійшов понад сімсот опонентів у змішаному турнірі. Для Стівена ця перемога стала другою на Світових покерних серіях. У 2018 році американець тріумфував в івенті із Семикартковим Стадом.
До речі, у тому ж турнірі з H.O.R.S.E у призи потрапив українець Павло Векслер. Уродженець Криму фінішував на 189 місці, що дозволило йому підняти 2,6 тисячі доларів.
Результати фінального столу турніру WSOP H.O.R.S.E:
- Стівен Альбіні – 196 тис. доларів
- Джеймс Морган – 121,1 тис. доларів
- Джейсон Далі – 85,9 тис. доларів
- Річард Баї – 61,8 тис. доларів
- Кайл Ломан – 45,2 тис. доларів
- Петер Браунштейн – 33,5 тис. доларів
- Едді Ватару – 25,2 тис. доларів
- Тамон Накамура – 19,3 тис. доларів
- Девід Вільямс – 15 тис. доларів