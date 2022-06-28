Мрію не знищити! Киянин навів фурор у масовому турнірі для пенсіонерів

Валерій Лубенець на Світовій серії покеру / Фото: WSOP
На Світовій серії покеру добіг кінця незвичайний турнір для пенсіонерів. До нього допускалися лише люди віком понад 60 років, готові заплатити по 1 тисячі доларів бай-іну.
У результаті змагання побило свій рекорд відвідуваності, зібравши понад сім тисяч входів. Призові 6,3М у результаті розділили понад тисячу гравців, серед яких опинився й українець.
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Киянин Валерій Лубенець протримався до 3-макс та завершив турнір на 18 місці. Це дозволило йому вдесяте за кар'єру потрапити в призи на WSOP і відвезти 27 тисяч доларів.
Тріумфатором турніру став житель Меріленду Ерік Смідінгер, який у хедз-апі вбив Бена Сарноффа і заробив свій перший браслет. Після цього успіху, який став найбільшим у його кар'єрі, загальний дохід Смідінгера від покеру зріс до 828К.
Результати фінального столу турніру WSOP SENIORS NLH Championship:
- Ерік Смідінгер – 694,9 тис. доларів
- Бен Сарнофф – 429,4 тис. доларів
- Чарльз Мітчелл – 323 тис. доларів
- Б'яджо Морчано – 244,6 тис. доларів
- Кеті Ліберт – 186,5 тис. доларів
- Ян Петтерссон – 143,1 тис. доларів
- Андрес Корн – 110,6 тис. доларів
- Марк Петт – 86,1 тис. доларів
- Александер Хілл – 67,4 тис. доларів