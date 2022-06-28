Мрію не знищити! Киянин навів фурор у масовому турнірі для пенсіонерів

Валерій Лубенець на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

На Світовій серії покеру добіг кінця незвичайний турнір для пенсіонерів. До нього допускалися лише люди віком понад 60 років, готові заплатити по 1 тисячі доларів бай-іну.

У результаті змагання побило свій рекорд відвідуваності, зібравши понад сім тисяч входів. Призові 6,3М у результаті розділили понад тисячу гравців, серед яких опинився й українець.

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Киянин Валерій Лубенець протримався до 3-макс та завершив турнір на 18 місці. Це дозволило йому вдесяте за кар'єру потрапити в призи на WSOP і відвезти 27 тисяч доларів.

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Тріумфатором турніру став житель Меріленду Ерік Смідінгер, який у хедз-апі вбив Бена Сарноффа і заробив свій перший браслет. Після цього успіху, який став найбільшим у його кар'єрі, загальний дохід Смідінгера від покеру зріс до 828К.

Результати фінального столу турніру WSOP SENIORS NLH Championship: