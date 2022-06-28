Мрию не уничтожить! Киевлянин навел фурор в массовом турнире для пенсионеров

Валерий Лубенец на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу необычный турнир для пенсионеров. В него допускались лишь люди старше 60 лет, готовые заплатить по 1 тысячи долларов бай-ина.

В итоге соревнование побило свой рекорд посещаемости, собрав более семи тысяч входов. Призовые 6,3М в итоге разделили более тысячи игроков, среди которых оказался и украинец.

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Киевлянин Валерий Лубенец продержался до 3-макс и завершил турнир на 18 месте. Это позволило ему в десятый раз за карьеру попасть в призы на WSOP и увезти 27 тысяч долларов.

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Триумфатором турнира стал житель Мэриленда Эрик Смидингер, который в хедз-апе сразил Бена Сарноффа и заработал свой первый браслет. После этого успеха, ставшего крупнейшим в его карьере, общий доход Смидингера от покера дорос до 828К.

Результаты финального стола турнира WSOP SENIORS NLH Championship: