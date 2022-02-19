19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
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Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Світова покерна серія заїде в Африку: де і коли пройдуть івенти

Анатолій Дерека
19 лютого, 13:59
Столиця Сенегалу візьме етап серії WSOP Circuit у середині травня. Бай-іни будуть невисокими – не більше 1700 доларів

WSOP Circuit заїде до Casino Plaza у Дакарі

Світова покерна серія продовжує розширювати свою географію. Головні турніри WSOP щорічно проходять у Лас-Вегасі, а її європейський аналог WSOP Europe приймає казино King's Resort у Розвадові.

Також організація проводить серії WSOP Circuit, чиї івенти їздять по всьому світу. Цього року турніри вперше задовго пройдуть в Африці, до серії буде включений етап у Дакарі, столиці Сенегалу.

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Турніри відбудуться з 13 по 22 травня у готелі Casino Plaza. Їх буде дев'ять штук, а бай-ін Main Event становитиме 1700 доларів. Етап не включатиме події з високими лімітами через специфіку регіону. Середній внесок становитиме менше ніж 500 доларів.

У цій серії відбудеться культовий турнір Little One for One Drop із бай-іном 1260 доларів. WSOP та благодійна організація One Drop Foundation пов'язані вже 10 років. У 2012 році її засновник мільярдер та покерист Гай Лаліберте створив івент Big One for One Drop.

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Суть акції полягала в тому, що 3,5% призового фонду турніру допомогли профінансувати проєкти чистої води в Африці. Тепер йому на заміну прийшов турнір Little One for One Drop.

Це не перший африканський досвід для Світової серії покеру. Раніше турніри WSOP та WPT заїжджали до Марракеша та Йоганнесбурга.