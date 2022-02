Мировая серия покера заедет в Африку: где и когда пройдут ивенты

WSOP Circuit заедет в Casino Plaza в Дакаре

Мировая серия покера продолжает расширять свою географию. Главные турниры WSOP ежегодно проходят в Лас-Вегасе, а ее европейский аналог WSOP Europe принимает казино King's Resort в Розвадове.

Также организация проводит серии WSOP Circuit, чьи ивенты колесят по всему миру. В этом году турниры впервые задолго пройдут в Африке, в серию будет включен этап в Дакаре, столице Сенегала.

Турниры пройдут с 13 по 22 мая в отеле Casino Plaza. Их будет девять штук, а бай-ин Main Event составит 1700 долларов. Этап не будет включать в себя события с высокими лимитами из-за специфики региона. Средний взнос будет составлять менее 500 долларов.

В данной серии состоится культовый турнир Little One for One Drop с бай-ином 1260 долларов. WSOP и благотворительная организация One Drop Foundation связаны уже 10 лет. В 2012 году ее основатель миллиардер и покерист Гай Лалиберте создал ивент Big One for One Drop.

Суть акции заключалась в том, что 3,5% от призового фонда турнира помогли профинансировать проекты чистой воды в Африке. Теперь же ему на замену пришел турнир Little One for One Drop.

Отметим, что это не первый африканский опыт для Мировой серии покера. Ранее турниры WSOP и WPT заезжали в Марракеш и Йоханнесбург.