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5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Мировая серия покера заедет в Африку: где и когда пройдут ивенты

Анатолий Дерека
19 февраля, 13:59
Столица Сенегала примет этап серии WSOP Circuit в середине мая. Бай-ины будут невысокими – не более 1700 долларов

WSOP Circuit заедет в Casino Plaza в Дакаре

Мировая серия покера продолжает расширять свою географию. Главные турниры WSOP ежегодно проходят в Лас-Вегасе, а ее европейский аналог WSOP Europe принимает казино King's Resort в Розвадове.

Также организация проводит серии WSOP Circuit, чьи ивенты колесят по всему миру. В этом году турниры впервые задолго пройдут в Африке, в серию будет включен этап в Дакаре, столице Сенегала.

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Турниры пройдут с 13 по 22 мая в отеле Casino Plaza. Их будет девять штук, а бай-ин Main Event составит 1700 долларов. Этап не будет включать в себя события с высокими лимитами из-за специфики региона. Средний взнос будет составлять менее 500 долларов.

В данной серии состоится культовый турнир Little One for One Drop с бай-ином 1260 долларов. WSOP и благотворительная организация One Drop Foundation связаны уже 10 лет. В 2012 году ее основатель миллиардер и покерист Гай Лалиберте создал ивент Big One for One Drop.

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Суть акции заключалась в том, что 3,5% от призового фонда турнира помогли профинансировать проекты чистой воды в Африке. Теперь же ему на замену пришел турнир Little One for One Drop.

Отметим, что это не первый африканский опыт для Мировой серии покера. Ранее турниры WSOP и WPT заезжали в Марракеш и Йоханнесбург.