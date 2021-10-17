Світова серія покеру розширює календар завдяки пом'якшенню антиковідних обмежень в США

Світова серія покеру триватиме до 17 листопада / Фото: Pokernews

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP 2021 розігрується 88 золотих браслетів в живих івентах, які повернулися в казино Rio вперше зі старту пандемії коронавірусу.

Зіграти на WSOP можуть лише повністю вакциновані від коронавірусу учасники. Крім того, неамериканські громадяни мають проблеми з потраплянням в США через ковідні заборони.

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Зокрема, країна не пускає до себе туристів з Бразилії, Китаю, Великобританії, а також інших країн Шенгенської зони. Правда, з 8 листопада ситуація зміниться, адже США відкриває двері для жителів вищезазначених країн за умови надання довідки про вакцинацію.

Для WSOP це позитивні новини, адже на Головну подію зможуть з'їхатися більше топ-покеристів. Організатори оголосили про відкриття ще двох стартових днів до Main Event.

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Раніше перший етап Головної події складався з чотирьох днів, тепер же – з шести. Додаткові двоє рейсів відкриті якраз на 8 і 9 листопада. Розклад Main Event WSOP 2021 виглядає тепер так:

Дата Час (Лас-Вегас) Стадія 04.11. (чт) 11:00 День 1А 05.11. (пт) 11:00 День 1В 06.11. (сб) 11:00 День 1С 07.11. (нд) 11:00 День 1D 08.11. (пн) 11:00 День 1Е 09.11. (вт) 11:00 День 2 (A, B, D) 09.11. (вт) 12:00 День 1F 10.11. (ср) 11:00 День 2 (C, E, F) 11.11. (чт) 11:00 День 3

Календар наступних днів буде опублікований пізніше. Очікується, що Main Event завершиться 17 листопада, на коли і намічений фініш Світової серії покеру.