17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Світова серія покеру розширює календар завдяки пом'якшенню антиковідних обмежень в США

Анатолій Дерека
17 жовтня, 15:30
WSOP додала два нових рейси для бажаючих взяти участь в Головній події Світової серії покеру

Світова серія покеру триватиме до 17 листопада / Фото: Pokernews

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP 2021 розігрується 88 золотих браслетів в живих івентах, які повернулися в казино Rio вперше зі старту пандемії коронавірусу.

Зіграти на WSOP можуть лише повністю вакциновані від коронавірусу учасники. Крім того, неамериканські громадяни мають проблеми з потраплянням в США через ковідні заборони.

Реклама

Читайте також: Багаторазового чемпіона світу пограбували на Світової серії покеру

Зокрема, країна не пускає до себе туристів з Бразилії, Китаю, Великобританії, а також інших країн Шенгенської зони. Правда, з 8 листопада ситуація зміниться, адже США відкриває двері для жителів вищезазначених країн за умови надання довідки про вакцинацію.

Для WSOP це позитивні новини, адже на Головну подію зможуть з'їхатися більше топ-покеристів. Організатори оголосили про відкриття ще двох стартових днів до Main Event.

Реклама

Читайте також: Професійний гравець подарував безробітному аматорові квиток на WSOP

Раніше перший етап Головної події складався з чотирьох днів, тепер же – з шести. Додаткові двоє рейсів відкриті якраз на 8 і 9 листопада. Розклад Main Event WSOP 2021 виглядає тепер так:

Дата Час (Лас-Вегас) Стадія
04.11. (чт)11:00День 1А
05.11. (пт)11:00День 1В
06.11. (сб)11:00День 1С
07.11. (нд)11:00День 1D
08.11. (пн)11:00День 1Е
09.11. (вт)11:00День 2 (A, B, D)
09.11. (вт)12:00День 1F
10.11. (ср)11:00День 2 (C, E, F)
11.11. (чт)11:00День 3

Календар наступних днів буде опублікований пізніше. Очікується, що Main Event завершиться 17 листопада, на коли і намічений фініш Світової серії покеру.

Реклама

Реклама