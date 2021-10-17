17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Главная Игра Новости покера

Мировая серия покера расширяет календарь благодаря смягчению антиковидных ограничений в США

Анатолий Дерека
17 октября, 15:30
WSOP добавила два новых рейса для желающих принять участие в Главном событии Мировой серии покера

Мировая серия покера продлится до 17 ноября / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. На WSOP 2021 разыгрывается 88 золотых браслетов в живых ивентах, которые вернулись в казино Rio впервые со старта пандемии коронавируса.

Сыграть на WSOP могут лишь полностью вакцинированные от коронавируса участники. Кроме того, неамериканские граждане имеют проблемы с попаданием в США из-за ковидных запретов.

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В частности, страна не пускает к себе туристов из Бразилии, Китая, Великобритании, а также других стран Шенгенской зоны. Правда, с 8 ноября ситуация изменится, ведь США открывает двери для жителей выше указанных стран при условии предоставления справки о вакцинации.

Для WSOP это положительные новости, ведь на Главное событие смогут съехаться больше топ-покеристов. Организаторы объявили об открытии еще двух стартовых дней к Main Event.

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Ранее первый этап Главного события состоял из четырех дней, теперь же – из шести. Дополнительные двое рейсов открыты как раз на 8 и 9 ноября. Расписание Main Event WSOP 2021 выглядит теперь так:

ДатаВремя (Лас-Вегас)Стадия
04.11. (чт)11:00День 1А
05.11. (пт)11:00День 1В
06.11. (сб)11:00День 1С
07.11. (вс)11:00День 1D
08.11. (пн)11:00День 1Е
09.11. (вт)11:00День 2 (A, B, D)
09.11. (вт)12:00День 1F
10.11. (ср)11:00День 2 (C, E, F)
11.11. (чт)11:00День 3

Календарь последующих дней будет опубликован позже. Ожидается, что Main Event завершится 17 ноября, на когда и намечен финиш Мировой серии покера.

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