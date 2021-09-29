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Новый Манимейкер? Профессиональный игрок подарил безработному аматору билет на WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 сентября, 15:50
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Англичанин Райан Осман не сумел обыграть Лукаса Робинсона в борьбе за путевку на Main Event WSOP, однако его соперник проявил щедрость
Лукас Робинсон осчастливил Райана Османа
Лукас Робинсон осчастливил Райана Османа / Фото: Cardschat

Уже завтра в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. WSOP впервые с начала пандемии коронавируса пройдет в офлайн-режиме.

Организаторы разыграют 88 золотых браслетов в "живых" ивентах, а также еще 11 – в онлайн-турнирах. Участие в серии примут не только лучшие игроки со всего мира, но и аматоры.

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Одним из них станет британец Райан Осман, который преуспел в сателлите на Главное событие WSOP. Парень прошел через непростую систему отбора и дошел до хедз-апа с профессиональным игроком Лукасом Робинсоном.

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В битве за билет все же триумфовал покер-про, однако Лукас решил сделать добрый жест и подарил победу Райану. Для парня это было особенным моментом, ведь буквально за неделю до старта отбора он лишился работы и сделал ставку на заработок на покере.

"Мероприятие было потрясающим, организаторы устроили шоу. Здесь был бесплатный бар, устройство для наливания пива, бесплатные турниры Spin&Go и множество кэш-игр. Все за финальным столом были действительно конкурентоспособны.

Робинсон – потрясающий, ему не нужно было этого делать. Он провел отличную игру и заслужил победу. Наверное, это самое приятное, что когда-либо делали для меня. Я, наверное, должен ему как минимум 10%, если выиграю Главное событие!

Я никогда не был в Вегасе. Я всегда хотел поехать, поэтому собираюсь получить удовольствие от этого опыта. Что касается главного события WSOP, моя стратегия будет заключаться в том, чтобы играть в ту же игру, что и всегда. Я постараюсь быть агрессивным вначале".

Если же Райан сможет триумфовать на WSOP Main Event, его будут сравнивать с Крисом Манимейкером. Легендарный американец сумел вырвать победу на Главном событии серии 2003 года, будучи обычным бухгалтером и непрофессиональным игроком.

покерWSOP
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