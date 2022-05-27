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Ірландія --
Україна --
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Шотландія --
Вірменія --
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Польща --
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Мільйонер зі США виграв велику суму в покер заради сина

Анатолій Дерека
27 травня, 14:36
Джейсон Кун продовжує заробляти мільйони за покерним столом. Цього разу американцеві підкорився івент з шорт-деку на Triton Poker Open

Джейсон Кун присвятив перемогу у покері синові

Учора закінчилася серія престижних покерних івентів Triton Poker Open. Мадрид прийняв 13 топ-турнірів із бай-іном від 20 до 150 тисяч євро.

Найдорожчий із них якраз закрив серію. У турнір з шорт-деку за 150К було зроблено лише 34 входи, проте це дозволило зібрати 5,1М призового фонду.

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У шістку призерів потрапили шість хайролерів із США та Канади, а переможцем зумів стати американець Джейсон Кун. Здолавши в хедз-апі Даніеля Дворесса, покерист став багатшим на 1,75 мільйона євро.

Перемогу в івенті він присвятив синові Каллуму, якому виповнилося 8 місяців. Поповнення сім'ї надихнуло його на нові покерні успіхи. Крім вчорашнього чемпіонства, Кун за цей час він виграв браслет WSOP та оформив 13 фіналок у "живих" івентах.

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Усього ж за кар'єру Джейсон заробив 38,2 на покері. Це дозволяє йому входити до рейтингу All Time Money List. Після останнього успіху Кун піднявся у ньому на 7 місце.

Результати фінального столу NL Short Deck Hold&em Ante Only:

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  1. Джейсон Кун – 1,75 млн євро
  2. Даніель Дворесс – 1,19 млн євро
  3. Айзек Хекстон – 760 тис. євро
  4. Сем Грінвуд – 580 тис. євро
  5. Сет Девіс – 460 тис. євро
  6. Деніел Кейтс – 360 тис. євро