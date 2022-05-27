Миллионер из США выиграл крупную сумму в покер ради сына

Джейсон Кун посвятил победу в покере сыну

Вчера подошла к концу серия престижных покерных ивентов Triton Poker Open. Мадрид принял 13 топ-турниров с бай-ином от 20 до 150 тысяч евро.

Самый дорогой из них как раз закрыл серию. В турнир по шорт-деку за 150К было сделано всего 34 входа, однако это позволило собрать 5,1М призового фонда.

Реклама

Читайте также: Мастер покера из США выиграл второй престижный турнир подряд

В шестерку призеров попали шесть хайроллеров из США и Канады, а победителем сумел стать американец Джейсон Кун. Одолев в хедз-апе Даниэля Дворесса, покерист стал богаче на 1,75 миллиона евро.

Победу в ивенте он посвятил сыну Каллуму, которому исполнилось 8 месяцев. Пополнение в семье вдохновило его на новые покерные успехи. Помимо вчерашнего чемпионства, Кун за это время он выиграл браслет WSOP и оформил 13 финалок в "живых" ивентах.

Реклама

Всего же за карьеру Джейсон заработал 38,2М на покере. Это позволяет ему входить в рейтинг All Time Money List. После последнего успеха Кун поднялся в нем на 7 место.

Результаты финального стола NL Short Deck Hold'em Ante Only:

Реклама