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Миллионер из США выиграл крупную сумму в покер ради сына

Анатолий Дерека
27 мая, 14:36
Джейсон Кун продолжает зарабатывать миллионы за покерным столом. На сей раз американцу покорился ивент по шорт-деку на Triton Poker Open

Джейсон Кун посвятил победу в покере сыну

Вчера подошла к концу серия престижных покерных ивентов Triton Poker Open. Мадрид принял 13 топ-турниров с бай-ином от 20 до 150 тысяч евро.

Самый дорогой из них как раз закрыл серию. В турнир по шорт-деку за 150К было сделано всего 34 входа, однако это позволило собрать 5,1М призового фонда.

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В шестерку призеров попали шесть хайроллеров из США и Канады, а победителем сумел стать американец Джейсон Кун. Одолев в хедз-апе Даниэля Дворесса, покерист стал богаче на 1,75 миллиона евро.

Победу в ивенте он посвятил сыну Каллуму, которому исполнилось 8 месяцев. Пополнение в семье вдохновило его на новые покерные успехи. Помимо вчерашнего чемпионства, Кун за это время он выиграл браслет WSOP и оформил 13 финалок в "живых" ивентах.

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Всего же за карьеру Джейсон заработал 38,2М на покере. Это позволяет ему входить в рейтинг All Time Money List. После последнего успеха Кун поднялся в нем на 7 место.

Результаты финального стола NL Short Deck Hold'em Ante Only:

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  1. Джейсон Кун – 1,75 млн евро
  2. Даниэль Дворесс – 1,19 млн евро
  3. Айзек Хэкстон – 760 тыс. евро
  4. Сэм Гринвуд – 580 тыс. евро
  5. Сет Дэвис – 460 тыс. евро
  6. Дэниел Кейтс – 360 тыс. евро