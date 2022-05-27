Миллионер из США выиграл крупную сумму в покер ради сына

Джейсон Кун посвятил победу в покере сыну
Вчера подошла к концу серия престижных покерных ивентов Triton Poker Open. Мадрид принял 13 топ-турниров с бай-ином от 20 до 150 тысяч евро.
Самый дорогой из них как раз закрыл серию. В турнир по шорт-деку за 150К было сделано всего 34 входа, однако это позволило собрать 5,1М призового фонда.
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В шестерку призеров попали шесть хайроллеров из США и Канады, а победителем сумел стать американец Джейсон Кун. Одолев в хедз-апе Даниэля Дворесса, покерист стал богаче на 1,75 миллиона евро.
Победу в ивенте он посвятил сыну Каллуму, которому исполнилось 8 месяцев. Пополнение в семье вдохновило его на новые покерные успехи. Помимо вчерашнего чемпионства, Кун за это время он выиграл браслет WSOP и оформил 13 финалок в "живых" ивентах.
Всего же за карьеру Джейсон заработал 38,2М на покере. Это позволяет ему входить в рейтинг All Time Money List. После последнего успеха Кун поднялся в нем на 7 место.
Результаты финального стола NL Short Deck Hold'em Ante Only:
- Джейсон Кун – 1,75 млн евро
- Даниэль Дворесс – 1,19 млн евро
- Айзек Хэкстон – 760 тыс. евро
- Сэм Гринвуд – 580 тыс. евро
- Сет Дэвис – 460 тыс. евро
- Дэниел Кейтс – 360 тыс. евро