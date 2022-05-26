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Майстер покеру зі США виграв другий престижний турнір поспіль

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 травня, 23:42
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Том Дван ударно завершив серію Triton Poker Open, вигравши фінальний івент з шорт-деку
Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open
Том Дван виграв турнір на Triton Poker Open / Фото: Pokeroff

У Мадриді добігла кінця елітна покерна серія Triton Poker Open. Організатори провели 14 івентів, роздавши найкращим покеристам світу мільйони доларів.

В останньому турнірі змагалися лише 24 гравці у дисципліні шорт-дек. Бай-ін турбоівента склав 30 тисяч євро, дозволивши з урахуванням реентрі довести призовий фонд майже до мільйона (990К).

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Переможцем став популярний американець Том Дван, який вважається майстром хедз-апов. Durrrr впевнено подолав усе поле і став власником 336 тисяч євро. Двома днями раніше американець розніс суперників в івенті з Омахи.

За свою кар'єру Том заробив у живих турнірах 5,9 мільйона доларів. До речі, заради участі на Triton Poker Open Дван відмовився від гарячого баттлу з Філом Хельмутом, який давно вважається його важливим суперником.

Результати фінального столу NL Short Deck Hold & Ante Only Turbo:

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  1. Том Дван – 336 тис. євро
  2. Елтон Тсанг – 233 тис. євро
  3. Сенг Леу – 148,5 тис. євро
  4. Даніель Танг – 114 тис. євро
  5. Річард Йонг – 89 тис. євро
  6. Крістофер Брюер – 69,5 тис. євро

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