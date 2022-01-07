6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло 1
Дженоа 1
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан 3
Рома 1
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус 1
Наполі 1
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
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Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
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Помста за 5:0 або приборкання жеребців: де дивитись матч Баварія – Боруссія М та хто фаворит

Анатолій Дерека
7 січня, 10:55
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Німеччини. Баварія впевнено лідирує у Бундеслізі, проте цього сезону двічі невдало зіграла проти гладбахців

Баварія та Боруссія Менхенгладбах поборються у першому турі Бундесліги 2022 року / Фото: Getty Images

Сьогодні, 6 січня, у німецькій Бундеслізі відбудеться перший поєдинок 18-го туру. У гості до Баварії приїде Боруссія із Менхенгладбаху. Матч пройде у Мюнхені на "Альянці Арені". Початок – о 21:30.

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Де дивитись матч Баварія – Боруссія Менхенгладбах? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports . Також дивитися гру Баварія – Боруссія М онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, мюнхенці є явним фаворитом матчу. Котирування на перемогу Баварії рівні 1.37, тоді як на гладбахців – 7.70. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.70. Імовірність результату матчу у відсотках:

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  • перемога Баварії – 69%
  • нічия – 18%
  • перемога Боруссії М – 13%

Команди розташувалися на різних полюсах таблиці та у різному настрої закінчили 2021 рік. Баварія відірвалася від переслідувачів на 9 очок та впевнено йде до свого чергового чемпіонства. Команда Нагельсманна лише тричі втрачала очки в чемпіонаті, причому вперше підніжку мюнхенцям поставили саме "жеребці" (1:1).

Зараз Гладбах трохи не в тому стані. Команда Аді Хюттера набрала лише одне очко в останніх 5 іграх і скотилася на 14 місце. Щоправда, саме із Баварією Боруссія грала успішно. Команда зуміла не лише зіграти внічию у першому турі, а й сенсаційно знищити чемпіона у Кубку Німеччини (5:0).