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Сассуоло 1
Дженоа 1
6 января 19:30 Онлайн
Милан 3
Рома 1
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус 1
Наполи 1
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
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Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
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Атлетико --
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Атлетик --
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Реал --
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Ливерпуль --
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Челси --
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Ливерпуль --
Брентфорд --
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Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
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Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
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Месть за 5:0 или укрощение жеребцов: где смотреть матч Бавария – Боруссия М и кто фаворит

Анатолий Дерека
7 января, 10:55
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Германии. Бавария уверенно лидирует в Бундеслиге, однако в этом сезоне дважды неудачно сыграла против гладбахцев

Бавария и Боруссия Менхенгладбах сразятся в первом туре Бундеслиги 2022 года / Фото: Getty Images

Сегодня, 6 января, в немецкой Бундеслиге пройдет первый поединок 18-го тура. В гости к Баварии приедет Боруссия из Менхенгладбаха. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало – в 21:30.

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Где смотреть матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Бавария – Боруссия М онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, мюнхенцы являются явным фаворитом матча. Котировки на победу Баварии равны 1.37, тогда как на гладбахцев – 7.70. Ничья же оценивается коэффициентом 5.70. Вероятность результата матча в процентах:

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  • победа Баварии – 69%
  • ничья – 18%
  • победа Боруссии М – 13%

Команды расположились на разных полюсах таблицы и в разном настроении закончили 2021 год. Бавария оторвалась от преследователей на 9 очков и уверенно идет к своему очередному чемпионству. Команда Нагельсманна лишь трижды теряла очки в чемпионате, причем в первый раз подножку мюнхенцам поставили именно "жеребцы" (1:1).

Сейчас же Гладбах немного не в том состоянии. Команда Ади Хюттера набрала лишь одно очко в последних 5-ти играх и скатилась на 14 место. Правда, именно с Баварией Боруссия играла успешно. Команда сумела не только сыграть вничью в первом туре, но и сенсационно уничтожить чемпиона в Кубке Германии (5:0).