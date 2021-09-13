Мессі та Роналду більше не разом! Названі гравці FIFA22 з найвищим рейтингом (фото)

Мессі та Роналду - в топ-трійці найбільш рейтингових гравців FIFA22

Вже зовсім скоро світ побачить новий футбольний симулятор FIFA22 . Офіційний реліз відеогри від компанії Electronic Arts відбудеться 1 жовтня.

Тим часом, EA опублікувала список 22-х кращих гравців FIFA22. На вершині рейтингу опинилися новачок ПСЖ Ліонель Мессі, а також форвард Баварії Роберт Левандовскі. У аргентинця рейтинг 93, у поляка – 92.

Ще чотири гравці виявилися з рейтингом 91, серед яких новоспечений гравець Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, а також зірки ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе. Всього ж рейтинг 90 і вище отримали 11 гравців.

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№ Гравець Клуб Рейтинг +/- 1 Ліонель Мессі ПСЖ 93 ⏺ 2 Роберт Левандовскі Баварія 92 ⬆️ 3 Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед 91 ⬇️ 4 Неймар ПСЖ 91 ⏺ 5 Кевін Де Брюйне Манчестер Сіті 91 ⏺ 6 Кіліан Мбаппе ПСЖ 91 ⬆️ 7 Ян Облак Атлетіко 91 ⏺ 8 Харрі Кейн Тоттенхем 90 ⬆️ 9 Нголо Канте Челсі 90 ⬆️ 10 Марк-Андре тер Штеген Барселона 90 ⏺ 11 Мануель Нойер Баварія 90 ⬆️ 12 Мохаммед Салах Ліверпуль 89 ⬇️ 13 Сон Хин Мін Тоттенхем 89 ⬆️ 14 Джанлуїджі Доннарумма ПСЖ 89 ⬆️ 15 Каземіро Реал 89 ⏺ 16 Аліссон Беккер Ліверпуль 89 ⬇️ 17 Карім Бензема Реал 89 ⏺ 18 Садіо Мане Ліверпуль 89 ⬇️ 19 Едерсон Манчестер Сіті 89 ⬆️ 20 Йозуа Кімміх Баварія 89 ⬆️ 21 Вірджіл ван Дейк Ліверпуль 89 ⬇️ 22 Тібо Куртуа Реал 89 ⏺

До слова, FIFA22 піднесе сюрпризи і для українських гравців. У новому симуляторі можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

Зіграти за збірну України можна буде у новенькій FIFA22 / Фото: УАФ

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Очікується, що демоверсія FIFA22 з'явиться раніше 15 вересня.