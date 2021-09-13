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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
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Головна Гра Кіберспорт

Мессі та Роналду більше не разом! Названі гравці FIFA22 з найвищим рейтингом (фото)

Анатолій Дерека
13 вересня, 20:25
Роберт Левандовскі обігнав Кріштіану і отримав другий рейтинг у FIFA. Найкращим же залишається форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі

Мессі та Роналду - в топ-трійці найбільш рейтингових гравців FIFA22

Вже зовсім скоро світ побачить новий футбольний симулятор FIFA22 . Офіційний реліз відеогри від компанії Electronic Arts відбудеться 1 жовтня.

Тим часом, EA опублікувала список 22-х кращих гравців FIFA22. На вершині рейтингу опинилися новачок ПСЖ Ліонель Мессі, а також форвард Баварії Роберт Левандовскі. У аргентинця рейтинг 93, у поляка – 92.

Ще чотири гравці виявилися з рейтингом 91, серед яких новоспечений гравець Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, а також зірки ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе. Всього ж рейтинг 90 і вище отримали 11 гравців.

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Гравець Клуб Рейтинг +/-
1Ліонель МессіПСЖ93
2Роберт ЛевандовскіБаварія92⬆️
3Кріштіану РоналдуМанчестер Юнайтед91⬇️
4НеймарПСЖ91
5Кевін Де БрюйнеМанчестер Сіті91
6Кіліан МбаппеПСЖ91⬆️
7Ян ОблакАтлетіко91
8Харрі КейнТоттенхем90⬆️
9Нголо КантеЧелсі90⬆️
10Марк-Андре тер ШтегенБарселона90
11Мануель НойерБаварія90⬆️
12Мохаммед СалахЛіверпуль89⬇️
13Сон Хин МінТоттенхем89⬆️
14Джанлуїджі ДоннаруммаПСЖ89⬆️
15КаземіроРеал89
16Аліссон БеккерЛіверпуль89⬇️
17Карім БенземаРеал89
18Садіо МанеЛіверпуль89⬇️
19ЕдерсонМанчестер Сіті89⬆️
20Йозуа КімміхБаварія89⬆️
21Вірджіл ван ДейкЛіверпуль89⬇️
22Тібо КуртуаРеал89

До слова, FIFA22 піднесе сюрпризи і для українських гравців. У новому симуляторі можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

Зіграти за збірну України можна буде у новенькій FIFA22 / Фото: УАФ

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Очікується, що демоверсія FIFA22 з'явиться раніше 15 вересня.

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