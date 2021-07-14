Майнінг тут ні до чого: "криптоферма" у Вінниці займалася створенням ботів для FIFA

Минулого тижня в Службі безпеки України повідомили про викриття найбільшої в країні криптоферми. Знайшли її на території Вінницяобленерго, виявивши на базі майже п'ять тисяч комп'ютерів, які майнили криптовалюту.

Правда, як повідомляє Delo.ua, в СБУ підтвердили, що справа була зовсім не в майнингу. Виявилося, що на цій "фермі" була ботоферма для відеосимулятора FIFA. Правоохоронні органи вилучили 3800 PlayStation 4 Slim, близько 500 відеокарт, 50 процесорів, ігрові диски та іншу техніку. Зловмисники займалися створенням акаунтів для відеогри та орієнтувалися на продаж їх за кордон.

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Варто відзначити, що вартість одного аккаунта FIFA з готовою командою оцінюється близько 100 доларів. У Вінницяобленерго заявили, що компанія ніякого відношення до цієї справи не має. В СБУ заявляють, що зловмисники незаконно відбирали електроенергію з мереж Вінницяобленерго на суму в 5-7 мільйонів гривень в місяць.

Нагадаємо, що вихід нової версії симулятора запланований на 1 жовтня. Позавчора Electronic Art показала трейлер гри FIFA22. Новим обличчям бестселера став форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.