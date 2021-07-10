Без Мессі та Роналду: зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе опиниться на обкладинці FIFA22 (фото)

Форвард збірної Франції другий рік поспіль буде головним обличчям найбільш популярного футбольного симулятора

Фото: REUTERS/Albert Gea

Вже цієї осені компанія Electronic Arts презентує новий футбольний симулятор FIFA22. Раніше ми повідомляли, що вперше в історії у відеогрі коментатором стане жінка.

Тепер же стало відомо нове обличчя обкладинки. Правда, новим його складно назвати, адже на обкладинці FIFA22 буде красуватися зірка ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе. Саме він був присутній і у минулій версії симулятора. Вже завтра вийде трейлер нової гри.

Відзначимо, що найдорожчий футболіст планети провалив футбольне Євро-2020 разом зі збірною Франції. Команда Дідьє Дешама вийшла з групи, проте в 1/8 фіналу поступилася Швейцарії в серії пенальті. Саме Кіліан Мбаппе і не реалізував вирішальний 11-метровий. Всього ж на чемпіонаті Європи "Донателло" відзначився лише однією результативною передачею.