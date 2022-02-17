17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Матч рівня Ліги чемпіонів: чого очікувати від поєдинку Барселони та Наполі

Кирило Круторогов
17 лютого, 11:42
Кирило Круторогов ставить на те, що у матчі Барселони та Наполі буде не менше трьох голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги Європи

Барселона вирушає у похід за кубком Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні у Лізі Європи відбудуться перші поєдинки раунду плей-офф. У центральному матчі дня Барселона прийме Наполі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАРСЕЛОНА – НАПОЛІ
17 лютого, четвер, о 19:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.02 – 3.55 – 3.90

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Каталонці вперше за 17 років зіграють у плей-офф Ліги Європи, а не Ліги чемпіонів. І за складом вони здаються одним із головних претендентів на трофей.

Питання в тому – чи потрібен він "блаугранас" або всі вони сили докладуть для найбільш успішного виступу на внутрішній арені. Та й Наполі виглядають дуже серйозним суперником та претендентом на титул.

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Жорді Альба та Ферран Торрес / Фото: Getty Images

У чемпіонаті Іспанії Барселона повернулася до зони Ліги чемпіонів, обіграла Атлетіко (4:2), але напередодні розписала нічию з Еспаньолом у дербі (2:2), зумівши врятуватися від поразки на 96-й хвилині.

Кадрових втрат у Хаві дуже багато – Умтіті, Сержі Роберто, Ленгле, Бальде, Араухо, Фаті та Депай травмовані. А Дані Алвес на Лігу Європи не заявили.

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Наполі Лучано Спалетті йде на третьому місці Серії А, маючи шанси на Скудетто, адже відставання від Мілана лише у два очки. Тому тут також постає питання щодо пріоритетів "партенопей".

Групу вони здолали не дуже переконливо – програли лідерство московському Спартаку і трохи випередили Лестер і Легію. Втрат у італійців також достатньо. Туанзебе, Лоботка, Політано та Лосано не зіграють на "Камп Ноу".

ПРОГНОЗ: Обидві команди чимало забивають і пропускають, тому очікую, що й в очній зустрічі заб'ють обидві команди, голи в обох таймах та ТБ 3.0.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • обидві заб'ють – 1.65
  • голи в обох таймах – 1.66
  • тотал менше 3,0 – 2.33