Матч уровня Лиги чемпионов: чего ожидать от поединка Барселоны и Наполи

Барселона отправляется в поход за кубком Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня в Лиге Европы пройдут первые поединки раунда плей-офф. В центральном матче дня Барселона примет Наполи. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАРСЕЛОНА – НАПОЛИ

17 февраля, четверг, в 19:45, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.02 – 3.55 – 3.90

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Каталонцы впервые за 17 лет сыграют в плей-офф Лиги Европы, а не Лиги чемпионов. И по составу они кажутся одним из главных претендентов на трофей.

Вопрос в том – нужен ли он "блаугранас" или же они все силы приложат для наиболее успешного выступления на внутренней арене. Да и Наполи выглядят очень серьезным соперником и претендентом на титул.

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Жорди Альба и Ферран Торрес / Фото: Getty Images

В чемпионате Испании Барселона вернулась в зону Лиги чемпионов, обыграла Атлетико (4:2), но накануне расписала ничью с Эспаньолом в дерби (2:2), сумев спастись от поражения на 96-й минуте.

Кадровых потерь у Хави очень много – Умтити, Сержи Роберто, Ленгле, Бальде, Араухо, Фати и Депай травмированы. А Дани Алвеса на Лигу Европы не заявили.

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Наполи Лучано Спалетти идет на третьем месте Серии А, имея шансы на Скудетто, ведь отставание от Милана всего в два очка. Поэтому здесь также возникает вопрос относительно приоритетов "партенопей".

Группу они одолели не слишком убедительно – проиграли лидерство московскому Спартаку и незначительно опередили Лестер и Легию. Потерь у итальянцев также предостаточно. Туанзебе, Лоботка, Политано и Лосано не сыграют на "Камп Ноу".

ПРОГНОЗ: Обе команды немало забивают и пропускают, поэтому ожидаю, что и в очной встрече забьют обе команды, голы в обоих таймах и ТБ 3.0.

Котировки Parimatch на эти результаты: