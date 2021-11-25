7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Мартіросян обійшов двох українців в онлайн-турнірі, вигравши 200 тисяч та години

Анатолій Дерека
25 листопада, 20:10
Російський покерист Артур Мартіросян чудово проявляє себе в інтернеті

Артур Мартіросян досягає успіху в онлайн-покері / Фото: Pokeroff

Нещодавно завершилася Світова серія покеру, де найкращі гравці з усього світу розігрували золоті браслети та мільйони доларів. Втім, не всі змогли чи захотіли поїхати до Лас-Вегасу.

Так, наприклад, один із найкращих російських гравців Артур Мартіросян вирішив зосередитися на європейських івентах. На початку листопада гравцю підкорився Main Event EAPT у Мінську.

Реклама

Турнір за 1100 доларів залучив до себе 598 гравців, а серед призерів здебільшого були росіяни (що не дивно з огляду на місце проведення івенту). Перемога у події дозволила Мартіросяну підняти 102 тисячі доларів.

Читайте також: Двоє українців провалилися за фінальним столом в онлайні

Реклама

А сьогодні Артур досяг успіху вже в онлайні на турнірі "The Big 20 Rewind". Заплативши 10,3 тисячі доларів, Мартіросян зумів не тільки відбити витрачені гроші, але й виграв 208 тисяч доларів.

Крім грошей, росіянин також отримав у подарунок елітні годинники. Варто виділити й успіхи українців. Гравець під ніком FullHouseDrop посів 3 місце, а Андрій "Babyshark" Козленко завершив івент на 13-ій позиції.