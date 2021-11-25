Мартіросян обійшов двох українців в онлайн-турнірі, вигравши 200 тисяч та години

Артур Мартіросян досягає успіху в онлайн-покері / Фото: Pokeroff

Нещодавно завершилася Світова серія покеру, де найкращі гравці з усього світу розігрували золоті браслети та мільйони доларів. Втім, не всі змогли чи захотіли поїхати до Лас-Вегасу.

Так, наприклад, один із найкращих російських гравців Артур Мартіросян вирішив зосередитися на європейських івентах. На початку листопада гравцю підкорився Main Event EAPT у Мінську.

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Турнір за 1100 доларів залучив до себе 598 гравців, а серед призерів здебільшого були росіяни (що не дивно з огляду на місце проведення івенту). Перемога у події дозволила Мартіросяну підняти 102 тисячі доларів.

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А сьогодні Артур досяг успіху вже в онлайні на турнірі "The Big 20 Rewind". Заплативши 10,3 тисячі доларів, Мартіросян зумів не тільки відбити витрачені гроші, але й виграв 208 тисяч доларів.

Крім грошей, росіянин також отримав у подарунок елітні годинники. Варто виділити й успіхи українців. Гравець під ніком FullHouseDrop посів 3 місце, а Андрій "Babyshark" Козленко завершив івент на 13-ій позиції.