Бий своїх, щоб чужі перемагали! Двоє українців провалилися за фінальним столом в онлайні

Павло Колінковський та Іван Льохін були серед фаворитів Головної події Irish Poker Masters, проте не потрапили навіть до п'ятірки найкращих

Павло Колінковський так і не дістався до перемоги на Main Event Irish Poker Masters / Фото: Pokeroff

Незважаючи на кульмінацію на WSOP 2021, онлайн-покер продовжує жити своїм життям Так, сьогодні добіг кінця Main Event великої серії Irish Poker Masters, що проводиться одним з онлайн-румів.

Подія підсумувала серію з 18 івентів, зібравши у себе 149 гравців, які заплатили по 1100 євро. Серед фаворитів було двоє українців. Перед фіналом чіплідером був Павло Колінковський, а з третім стеком йшов Іван Льохін. Втім, реальність для наших гравців виявилася суворою.

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Розгубивши більшу частину своїх стеків, Іван і Павло зійшлися друг проти одного в ключовій роздачі. Льохін з одномасним А5 вивів співвітчизника в олл-ін, якому прилетіли А9. Іван зібрав флеш, вибивши Павла на сьомому місці.

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Втім, уже хвилин через 20 сам Льохін розгубив чимало фішок і пішов ва-банк з QJ. Два суперники відгукнулися (з KQ і AK) та відправили Івана слідом за Колінковським. Чемпіоном турніру став грек Георгіос Зісімупулос, який виграв разом із баунті 118 тисяч євро.

Наші спортсмени підняли на двох понад 50 тисяч. До речі, за тим же фінальним столом грав і експерт PokerMatch Гліб Тремзін, проте саме йому судилося першим вирушити в нокаут. При цьому Гліб зумів виграти 10 з лишком тисяч.

Результати фінального столу Main Event Irish Poker Masters :

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