Малиновський виграв великий турнір з онлайн-покеру та заробив 307 тисяч

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців
Івент Super Million$ є одним із найпрестижніших в онлайн-покері. Нещодавно завершився розіграш нового турніру, у якому переможцем став гравець із Польщі.
Останній івент зібрав 151 вхід. Уродженець Білорусі Віктор Малиновський, який нині живе та має громадянство Польщі, розпочинав фіналку з третім стеком після Готтліба та Вусдена.
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Втім, Віктор зумів залишити за кілька іменитих покеристів, а в хедз-апі обставив Льова Готтліба у боротьбі за головний приз. У результаті Малиновський став багатшим на 307 тисяч.
Для Limitless це вже другий тріумф на Super Million$, минулий підкорився йому трохи більше року тому, у травні 2021-го. Тоді поляк зумів підняти 394 тисячі.
Результати фінального столу Super Million$ :
- Віктор Малиновський – 306,9 тис. доларів
- Лев Готтліб – 240,6 тис. доларів
- Самуель Вусден – 188,6 тис. доларів
- Майк Вотсон – 147,9 тис. доларів
- Алекс Поняковс – 116 тис. доларів
- Бруно Фолькман – 90,9 тис. доларів
- Артур Мартіросян – 71,3 тис. доларів
- Хуан Домінгес – 55,9 тис. доларів
- Конор Бересфорд – 43,8 тис. доларів