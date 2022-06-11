11 червня 16:00 Про матч
Україна 3
Вірменія 0
11 червня 19:00
Ірландія 3
Шотландія 0
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Малиновський виграв великий турнір з онлайн-покеру та заробив 307 тисяч

Павло Василенко
11 червня, 20:54
Уродженець Білорусі Віктор Малиновський вдруге у кар'єрі тріумфував у онлайн-турнірі Super Millions

Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Івент Super Million$ є одним із найпрестижніших в онлайн-покері. Нещодавно завершився розіграш нового турніру, у якому переможцем став гравець із Польщі.

Останній івент зібрав 151 вхід. Уродженець Білорусі Віктор Малиновський, який нині живе та має громадянство Польщі, розпочинав фіналку з третім стеком після Готтліба та Вусдена.

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Втім, Віктор зумів залишити за кілька іменитих покеристів, а в хедз-апі обставив Льова Готтліба у боротьбі за головний приз. У результаті Малиновський став багатшим на 307 тисяч.

Для Limitless це вже другий тріумф на Super Million$, минулий підкорився йому трохи більше року тому, у травні 2021-го. Тоді поляк зумів підняти 394 тисячі.

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Результати фінального столу Super Million$ :

  1. Віктор Малиновський – 306,9 тис. доларів
  2. Лев Готтліб – 240,6 тис. доларів
  3. Самуель Вусден – 188,6 тис. доларів
  4. Майк Вотсон – 147,9 тис. доларів
  5. Алекс Поняковс – 116 тис. доларів
  6. Бруно Фолькман – 90,9 тис. доларів
  7. Артур Мартіросян – 71,3 тис. доларів
  8. Хуан Домінгес – 55,9 тис. доларів
  9. Конор Бересфорд – 43,8 тис. доларів