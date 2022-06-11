11 июня 16:00 О матче
Украина 3
Армения 0
11 июня 19:00
Ирландия 3
Шотландия 0
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Малиновский выиграл крупный турнир по онлайн-покеру и заработал 307 тысяч

Павел Василенко
11 июня, 20:54
Уроженец Беларуси Виктор Малиновский во второй раз в карьере триумфовал в онлайн-турнире Super Millions

Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Ивент Super Million$ является одним из самых престижных в онлайн-покере. Недавно завершился розыгрыш нового турнира, в котором победителем стал игрок из Польши.

Последний ивент собрал 151 вход. Уроженец Беларуси Виктор Малиновский, который нынче живет и имеет гражданство Польши, начинал финалку с третьим стеком после Готтлиба и Вусдена.

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Впрочем, Виктор сумел оставить позади несколько именитых покеристов, а в хедз-апе обставил Лева Готтлиба в борьбе за главный приз. В итоге Малиновский стал богаче на 307 тысяч.

Для Limitless это уже второй триумф на Super Million$, прошлый покорился ему чуть более года назад, в мае 2021-го. Тогда поляк сумел поднять 394 тысячи.

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Результаты финального стола Super Million$:

  1. Виктор Малиновский – 306,9 тыс. долларов
  2. Лев Готтлиб – 240,6 тыс. долларов
  3. Самуэль Вусден – 188,6 тыс. долларов
  4. Майк Уотсон – 147,9 тыс. долларов
  5. Алекс Поняковс – 116 тыс. долларов
  6. Бруно Фолькман – 90,9 тыс. долларов
  7. Артур Мартиросян – 71,3 тыс. долларов
  8. Хуан Домингес – 55,9 тыс. долларов
  9. Конор Бересфорд – 43,8 тыс. долларов