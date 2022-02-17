17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
16 лютого 22:00
Інтер 0
Ліверпуль 2
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Малиновський та Ярмоленко серед фаворитів на перемогу у Лізі Європи – прогноз

Анатолій Дерека
17 лютого, 10:12
Аталанта та Вест Хем входять до п'ятірки головних претендентів на тріумф у другому за рангом єврокубку. Прогноз букмекерів на перемогу у Лізі Європи

Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський вирушають за трофеєм Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга Європи першими матчами раунду плей-офф. У центральному поєдинку дня Барселона прийме Наполі.

Усього ж на дистанції залишилося 24 команди. 8 з них відсіються на першій же стадії, тоді як 8 переможців раунду плей-офф приєднаються до восьми команд, що здобули прямі путівки до 1/8 фіналу. Фінал Ліги Європи призначений на 18 травня і відбутися він повинен у Севільї.

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Тим часом, букмекери оновили котирування на переможця ЛЕ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти трофей над головою одразу у двох клубів – Барселони та дортмундської Боруссії. На них виставлено коефіцієнт 7.00.

Також серед фаворитів і шестиразовий володар трофею Севілья (10:00). Топ-п'ятірку замикають команди з українцями у складі – Аталанта Руслана Малиновського (11.00) та Вест Хем Андрія Ярмоленка (12.00).

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КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ
Барселона 7.0011%
Боруссія Д. 7.0011%
Севілья 10.009%
Аталанта 11.008%
Вест Хем 12.007%
Наполі 12.006%
Лейпциг 15.005%
Ліон 15.005%
Лаціо 21.004%
Реал Сосьєдад 21.004%
Монако 21.004%
Баєр 21.004%
Порту 26.003,5%
Бетіс 26.003,5%
Айнтрахт 26.003,5%
Зеніт 35.002,5%
Рейнджерс 67.001,5%
Галатасарай 67.001,5%
Олімпіакос 67.001,5%
Спартак 67.001,5%
Црвена Звезда81.001%
Шериф 101.000,8%
Динамо Загреб 151.000,6%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.