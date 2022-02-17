Малиновський та Ярмоленко серед фаворитів на перемогу у Лізі Європи – прогноз

Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський вирушають за трофеєм Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга Європи першими матчами раунду плей-офф. У центральному поєдинку дня Барселона прийме Наполі.

Усього ж на дистанції залишилося 24 команди. 8 з них відсіються на першій же стадії, тоді як 8 переможців раунду плей-офф приєднаються до восьми команд, що здобули прямі путівки до 1/8 фіналу. Фінал Ліги Європи призначений на 18 травня і відбутися він повинен у Севільї.

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Тим часом, букмекери оновили котирування на переможця ЛЕ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти трофей над головою одразу у двох клубів – Барселони та дортмундської Боруссії. На них виставлено коефіцієнт 7.00.

Також серед фаворитів і шестиразовий володар трофею Севілья (10:00). Топ-п'ятірку замикають команди з українцями у складі – Аталанта Руслана Малиновського (11.00) та Вест Хем Андрія Ярмоленка (12.00).

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КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ Барселона 7.00 11% Боруссія Д. 7.00 11% Севілья 10.00 9% Аталанта 11.00 8% Вест Хем 12.00 7% Наполі 12.00 6% Лейпциг 15.00 5% Ліон 15.00 5% Лаціо 21.00 4% Реал Сосьєдад 21.00 4% Монако 21.00 4% Баєр 21.00 4% Порту 26.00 3,5% Бетіс 26.00 3,5% Айнтрахт 26.00 3,5% Зеніт 35.00 2,5% Рейнджерс 67.00 1,5% Галатасарай 67.00 1,5% Олімпіакос 67.00 1,5% Спартак 67.00 1,5% Црвена Звезда 81.00 1% Шериф 101.00 0,8% Динамо Загреб 151.00 0,6%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.