Малиновський та Ярмоленко серед фаворитів на перемогу у Лізі Європи – прогноз

Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський вирушають за трофеєм Ліги Європи / Фото: Getty Images
Сьогодні відновлюється Ліга Європи першими матчами раунду плей-офф. У центральному поєдинку дня Барселона прийме Наполі.
Усього ж на дистанції залишилося 24 команди. 8 з них відсіються на першій же стадії, тоді як 8 переможців раунду плей-офф приєднаються до восьми команд, що здобули прямі путівки до 1/8 фіналу. Фінал Ліги Європи призначений на 18 травня і відбутися він повинен у Севільї.
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Тим часом, букмекери оновили котирування на переможця ЛЕ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти трофей над головою одразу у двох клубів – Барселони та дортмундської Боруссії. На них виставлено коефіцієнт 7.00.
Також серед фаворитів і шестиразовий володар трофею Севілья (10:00). Топ-п'ятірку замикають команди з українцями у складі – Аталанта Руслана Малиновського (11.00) та Вест Хем Андрія Ярмоленка (12.00).
|КОМАНДА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ІМОВІРНІСТЬ
|Барселона
|7.00
|11%
|Боруссія Д.
|7.00
|11%
|Севілья
|10.00
|9%
|Аталанта
|11.00
|8%
|Вест Хем
|12.00
|7%
|Наполі
|12.00
|6%
|Лейпциг
|15.00
|5%
|Ліон
|15.00
|5%
|Лаціо
|21.00
|4%
|Реал Сосьєдад
|21.00
|4%
|Монако
|21.00
|4%
|Баєр
|21.00
|4%
|Порту
|26.00
|3,5%
|Бетіс
|26.00
|3,5%
|Айнтрахт
|26.00
|3,5%
|Зеніт
|35.00
|2,5%
|Рейнджерс
|67.00
|1,5%
|Галатасарай
|67.00
|1,5%
|Олімпіакос
|67.00
|1,5%
|Спартак
|67.00
|1,5%
|Црвена Звезда
|81.00
|1%
|Шериф
|101.00
|0,8%
|Динамо Загреб
|151.00
|0,6%
Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.