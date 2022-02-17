17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
16 февраля 22:00
Интер 0
Ливерпуль 2
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Малиновский и Ярмоленко среди фаворитов на победу в Лиге Европы – прогноз

Анатолий Дерека
17 февраля, 10:12
Аталанта и Вест Хэм входят в пятерку главных претендентов на триумф во втором по рангу еврокубке. Прогноз букмекеров на победу в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский отправляются за трофеем Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня возобновляется Лига Европы первыми матчами раунда плей-офф. В центральном поединке дня Барселона примет Наполи.

Всего же на дистанции осталось 24 команды. 8 из них отсеется на первой же стадии, тогда как 8 победителей раунда плей-офф присоединятся к восьми командам, получившим прямые путевки в 1/8 финала. Финал Лиги Европы назначен на 18 мая и состоятся он должен в Севилье.

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Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЕ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять трофей над головой сразу у двух клубов – Барселоны и дортмундской Боруссии. На них выставлен коэффициент 7.00.

Также среди фаворитов и шестикратный обладатель трофея Севилья (10.00). Топ-пятерку замыкают команды с украинцами в составе – Аталанта Руслана Малиновского (11.00) и Вест Хэм Андрея Ярмоленко (12.00).

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КОМАНДАКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Барселона7.0011%
Боруссия Д.7.0011%
Севилья10.009%
Аталанта11.008%
Вест Хэм12.007%
Наполи12.006%
Лейпциг15.005%
Лион15.005%
Лацио21.004%
Реал Сосьедад21.004%
Монако21.004%
Байер21.004%
Порту26.003,5%
Бетис26.003,5%
Айнтрахт26.003,5%
Зенит35.002,5%
Рейнджерс67.001,5%
Галатасарай67.001,5%
Олимпиакос67.001,5%
Спартак67.001,5%
Црвена Звезда81.001%
Шериф101.000,8%
Динамо Загреб151.000,6%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.