23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка 2
Аякс 2
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Гра Букмекер

Малиновський та Вернідуб на коні, фіаско Зеніта: хто фаворит у матчах Ліги Європи

Анатолій Дерека
24 лютого, 08:14
Представники України мають пройти до 1/8 фіналу Ліги Європи. Прогноз букмекерів на переможців пар раунду плей-офф

Юрій Вернидуб та Руслан Малиновський продовжують боротьбу за перемогу у Лізі Європи

Сьогодні в Лізі Європи пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф. У восьми парах визначаться команди, які пройдуть у 1/8 фіналу. Центральною парою обіцяє стати битва Наполі та Барселони.

Команди відіграли перші поєдинки тиждень тому, тож сьогодні стануть відомі імена всіх щасливчиків. Буде й український інтерес в іграх, адже Аталанта із Русланом Малиновським побореться у гостях із Олімпіакосом.

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У першому матчі бергамаски виграли з рахунком 2:1, тож букмекери вважають саме італійців фаворитами пари. Також, напевно, в 1/8 фіналу вийде і Шериф Юрія Вернидуба, який у першій зустрічі здолав Брагу (2:0). Котирування Parimatchна прохід такі:

ПАРА РАХУНОК 1 2
Динамо Загреб – Севілья 1:316.00 1.03
Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:21.96 1.90
Олімпіакос – Аталанта 1:25.80 1.16
Лаціо – Порту 1:23.40 1.35
Наполі – Барселона 1:11.94 1.86
Рейнджерс – Боруссія Д 4:21.27 4.00
Брага – Шериф 0:22.95 1.44
Бетіс – Зеніт 3:21.15 5.90

У відсотках розстановка сил у парах виглядає так:

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ПАРА РАХУНОК 1 2
Динамо Загреб – Севілья 1:37% 93%
Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:249% 51%
Олімпіакос – Аталанта 1:217% 83%
Лаціо – Порту 1:229% 71%
Наполі – Барселона 1:151% 49%
Рейнджерс – Боруссія Д 4:275% 25%
Брага – Шериф 0:233% 67%
Бетіс – Зеніт 3:284% 16%

Зазначимо, що лідером на перемогу в Лізі Європи є Барселона. Коефіцієнт на "блаугранас" складає 6:00. Головними конкурентами підопічних Хаві бачаться Севілья та команда Руслана Малиновського (по 8.00).

Фінал турніру пройде у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня. Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.