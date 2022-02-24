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Порту --
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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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Главная Игра Букмекер

Малиновский и Вернидуб на коне, фиаско Зенита: кто фаворит в матчах Лиги Европы

Анатолий Дерека
24 февраля, 08:14
Представители Украины должны пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Прогноз букмекеров на победителей пар раунда плей-офф

Юрий Вернидуб и Руслан Малиновский продолжают борьбу за победу в Лиге Европы

Сегодня в Лиге Европы пройдут ответные матчи раунда плей-офф. В восьми парах определятся команды, которые пройдут в 1/8 финала. Центральной парой обещает стать битва Наполи и Барселоны.

Команды отыграли первые поединки неделю назад, поэтому сегодня станут известны имена всех счастливчиков. Будет и украинский интерес в играх, ведь Аталанта с Русланом Малиновским сразится в гостях с Олимпиакосом.

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В первом матче бергамаски выиграли со счетом 2:1, поэтому букмекеры считают именно итальянцев фаворитами пары. Также наверняка в 1/8 финала выйдет и Шериф Юрия Вернидуба, который в первой встрече одолел Брагу (2:0). Котировки Parimatchна проход следующие:

ПАРАСЧЕТ12
Динамо Загреб – Севилья1:316.001.03
Реал Сосьедад – Лейпциг2:21.961.90
Олимпиакос – Аталанта1:25.801.16
Лацио – Порту1:23.401.35
Наполи – Барселона1:11.941.86
Рейнджерс – Боруссия Д4:21.274.00
Брага – Шериф0:22.951.44
Бетис – Зенит3:21.155.90

В процентах расстановка сил в парах выглядит следующим образом:

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ПАРАСЧЕТ12
Динамо Загреб – Севилья1:37%93%
Реал Сосьедад – Лейпциг2:249%51%
Олимпиакос – Аталанта1:217%83%
Лацио – Порту1:229%71%
Наполи – Барселона1:151%49%
Рейнджерс – Боруссия Д4:275%25%
Брага – Шериф0:233%67%
Бетис – Зенит3:284%16%

Отметим, что фаворитом на победу в Лиге Европы является Барселона. Коэффициент на "блаугранас" составляет 6.00. Главными конкурентами подопечных Хави видятся Севилья и команда Руслана Малиновского (по 8.00).

Финал турнира пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая. Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.