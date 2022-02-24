Малиновский и Вернидуб на коне, фиаско Зенита: кто фаворит в матчах Лиги Европы

Юрий Вернидуб и Руслан Малиновский продолжают борьбу за победу в Лиге Европы

Сегодня в Лиге Европы пройдут ответные матчи раунда плей-офф. В восьми парах определятся команды, которые пройдут в 1/8 финала. Центральной парой обещает стать битва Наполи и Барселоны.

Команды отыграли первые поединки неделю назад, поэтому сегодня станут известны имена всех счастливчиков. Будет и украинский интерес в играх, ведь Аталанта с Русланом Малиновским сразится в гостях с Олимпиакосом.

Реклама

Читайте также: Где смотреть матч Наполи – Барселона и кто фаворит

В первом матче бергамаски выиграли со счетом 2:1, поэтому букмекеры считают именно итальянцев фаворитами пары. Также наверняка в 1/8 финала выйдет и Шериф Юрия Вернидуба, который в первой встрече одолел Брагу (2:0). Котировки Parimatchна проход следующие:

ПАРА СЧЕТ 1 2 Динамо Загреб – Севилья 1:3 16.00 1.03 Реал Сосьедад – Лейпциг 2:2 1.96 1.90 Олимпиакос – Аталанта 1:2 5.80 1.16 Лацио – Порту 1:2 3.40 1.35 Наполи – Барселона 1:1 1.94 1.86 Рейнджерс – Боруссия Д 4:2 1.27 4.00 Брага – Шериф 0:2 2.95 1.44 Бетис – Зенит 3:2 1.15 5.90

В процентах расстановка сил в парах выглядит следующим образом:

Реклама

ПАРА СЧЕТ 1 2 Динамо Загреб – Севилья 1:3 7% 93% Реал Сосьедад – Лейпциг 2:2 49% 51% Олимпиакос – Аталанта 1:2 17% 83% Лацио – Порту 1:2 29% 71% Наполи – Барселона 1:1 51% 49% Рейнджерс – Боруссия Д 4:2 75% 25% Брага – Шериф 0:2 33% 67% Бетис – Зенит 3:2 84% 16%

Отметим, что фаворитом на победу в Лиге Европы является Барселона. Коэффициент на "блаугранас" составляет 6.00. Главными конкурентами подопечных Хави видятся Севилья и команда Руслана Малиновского (по 8.00).

Финал турнира пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 18 мая. Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал Вильярреал, одолевший в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.