Литовський щасливчик дивом виграв 222 тисячі доларів – відео неймовірної роздачі в Омасі

Удача неймовірним чином посміхнулася Тоні Джі / Фото: Pokernews

Минулого понеділка на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

У вихідні зібралася змішана кеш-гра з Безлімітного Холдему та Омахи з блайндами 200/400 доларів. За столом були шість покеристів.

Правда, з професіоналів був лише литовець Тоні Джі, який нещодавно підняв 400 тисяч. Протистояли йому любителі – Леон Цукернік, Пол Фуа, Роб Янг, Хінг Ян Чоу та Мехмет Самса.

Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір / Фото: Pokernews

Гра проходила спокійно, проте одна роздача виявилася вражаючою. В Омасі Тоні отримав на руки 10-4-3-2, тоді як Янгу прийшли К-Q-10-5.

Після флопу (10-4-5) і терну (J) Тоні зважився піти в олл-ін. Роб же відповів йому, оскільки його шанси на успіх перед рівером становили 90%.

Литовця рятували лише п'ять карт – будь-яка "четвірка" або ж будь-яка "шістка" без піки, інакше Янг зібрав би флеш. Яка ж була реакція Роба, коли на стіл лягла чеврова "шістка"!

В підсумку банк у 222 тисячі доларів відправився в руки Тоні. Після гри Янг іронічно прокоментував роздачу на своїй сторінці в Twitter: