Левандовський бере бика за роги: де дивитись матч Зальцбург – Баварія та хто фаворит

Роберт Левандовський має намір обіграти чергового суперника / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них воюють чемпіони Австрії та Німеччини. Зальцбург та Баварія . Матч відбудеться у Зальбурзі на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Зальцбург – Баварія? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Нагельсманна дорівнюють 1.37, тоді як на Зальцбург – 7.30. Коефіцієнт на нічию становить 5.90. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Зальцбурга – 12%

нічия – 17%

перемога Баварії – 70%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага німців впевненіша – 1.06 проти 11.00 на австрійців. У відсотках – 91% на 9%. Друга зустріч пройде в Мюнхені 8 березня.

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Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Баварія – одна з трьох команд, які набрали у групі максимальні 18 очок. Крім Барселони та Бенфіки, нічого протиставити мюнхенцям не змогло і Динамо (0:5; 1:2). У чемпіонаті команда Нагельсманна впевнено лідирує, маючи шестиочкову перевагу над Боруссією з Дортмунда.

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Що стосується Зальцбурга, то австрійці також лідирують у чемпіонаті, щоправда, з перевагою аж у 14 балів. У Лізі чемпіонів "бики" зуміли залишити позаду себе непрості Вольфсбург та Севілью, пропустивши вперед лише Лілль.