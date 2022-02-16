15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
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Левандовський бере бика за роги: де дивитись матч Зальцбург – Баварія та хто фаворит

Анатолій Дерека
16 лютого, 14:07
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Баварія бачиться явним фаворитом дуелі проти Зальцбурга, який сенсаційно пройшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Роберт Левандовський має намір обіграти чергового суперника / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них воюють чемпіони Австрії та Німеччини. Зальцбург та Баварія . Матч відбудеться у Зальбурзі на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Зальцбург – Баварія? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Нагельсманна дорівнюють 1.37, тоді як на Зальцбург – 7.30. Коефіцієнт на нічию становить 5.90. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Зальцбурга – 12%
  • нічия – 17%
  • перемога Баварії – 70%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага німців впевненіша 1.06 проти 11.00 на австрійців. У відсотках – 91% на 9%. Друга зустріч пройде в Мюнхені 8 березня.

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Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Баварія – одна з трьох команд, які набрали у групі максимальні 18 очок. Крім Барселони та Бенфіки, нічого протиставити мюнхенцям не змогло і Динамо (0:5; 1:2). У чемпіонаті команда Нагельсманна впевнено лідирує, маючи шестиочкову перевагу над Боруссією з Дортмунда.

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Що стосується Зальцбурга, то австрійці також лідирують у чемпіонаті, щоправда, з перевагою аж у 14 балів. У Лізі чемпіонів "бики" зуміли залишити позаду себе непрості Вольфсбург та Севілью, пропустивши вперед лише Лілль.