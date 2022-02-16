15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Левандовски берет быка за рога: где смотреть матч Зальцбург – Бавария и кто фаворит

Анатолий Дерека
16 февраля, 14:07
Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Бавария видится явным фаворитом дуэли против Зальцбурга, который сенсационно прошел в плей-офф Лиги чемпионов

Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сразятся чемпионы Австрии и Германии – Зальцбург и Бавария. Матч состоится в Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Зальцбург – Бавария? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Интер – Ливерпуль

По мнению Parimatch, Бавария является очевидным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Нагельсманна равны 1.37, тогда как на Зальцбург – 7.30. Коэффициент на ничью составляет 5.90. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Зальцбурга – 12%
  • ничья – 17%
  • победа Баварии – 70%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес немцев более уверенный1.06 против 11.00 на австрийцев. В процентах – 91% на 9%. Ответная встреча пройдет в Мюнхене 8 марта.

Реклама

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Бавария – одна из трех команд, набравших в группе максимальные 18 очков. Помимо Барселоны и Бенфики, ничего противопоставить мюнхенцам не смогло и Динамо (0:5; 1:2). В чемпионате же команда Нагельсманна уверенно лидирует, имея шестиочковый перевес над Боруссией из Дортмунда.

Читайте также: Названы главные фавориты Лиги чемпионов

Реклама

Что касается Зальцбурга, то австрийцы также лидируют в чемпионате, правда, с перевесом аж в 14 баллов. В Лиге чемпионов "быки" сумели оставить позади себя непростые Вольфсбург и Севилью, пропустив вперед лишь Лилль.