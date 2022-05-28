28 травня 22:00 Онлайн
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Швейцарія --
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Данія --
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Ірландія --
4 червня 19:00
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Англія --
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Італія --
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5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
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Легенди покеру інвестують в українця, який їде до Лас-Вегасу заради благодійності

Анатолій Дерека
28 травня, 18:36
Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану вітають повернення Євгена Качалова на WSOP

Філ Хельмут (ліворуч) та Даніель Негреану (праворуч) підтримали Євгена Качалова

Вже у вівторок у Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. У "місто гріхів" з'їдуться найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Серед учасників WSOP 2022 буде найуспішніший покерист в історії України Євген Качалов. Наш співвітчизник уже вигравав браслет 11 років тому і всього за кар'єру заробив понад 9 мільйонів доларів у живих турнірах.

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Втім, цього разу Євген відправляється до Лас-Вегаса також з гуманітарною метою, оскільки спортсмен має намір інформувати покерний світ про жахіття війни, яку Росія розв'язала на його Батьківщині.

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Також частина своїх призових Качалов віддасть на благодійність для українців, які постраждали від агресії фашистів. Допоможе йому в цьому найбільший рум України PokerMatch.

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Крім того, частково проспонсорувати бай-іни Качалова вирішили й ікони сучасного покеру Філ Хельмут, Джош Арьє та Даніель Негреану. У разі попадання українця в призи пайовики Євгена отримають частину від його виграшу.