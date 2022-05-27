Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Світова серія покеру на носі! Список найтитулованіших гравців WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багато покеристів можуть похвалитися золотими браслетами WSOP, однак Філу Хельмуту немає рівних
За перемогу в турнірах найкращої покерної серії гравці отримують золоті браслети
За перемогу в турнірах найкращої покерної серії гравці отримують золоті браслети

Незабаром, 31 травня, стартує нова Світова серія покеру, яка є по суті чемпіонату світу з цієї гри. У Лас-Вегас приїду найкращі покеристи світу, щоб боротися за золоті браслети.

Організатори проведуть 89 топ-турнірів, що на один більше, ніж минулого року. Новим івентом стане турнір чемпіонів, де зіграють усі 88 попередніх переможців WSOP 2022.

Реклама

Читайте також: Найкращий покерист України вирушить до Лас-Вегасу для гуманітарної допомоги країні

Серія проводиться із 1970 року. За цей час WSOP розіграла аж 1788 золотих браслетів. Вони були розіграні не лише на основних турнірах серії, адже організація проводить також WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit та WSOP Online.

Рекордсменом за кількістю браслетів є Філ Хельмут, який здобув 16 золотих нагород. Першу він завоював у 1989 році, а крайню – у листопаді минулого року.

Реклама

Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері
Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Філ суттєво відірвався від переслідувачів, у яких по 10 золотих браслетів. До вашої уваги – список найтитулованіших учасників WSOP за весь час:

Гравець Кількість Роки
1 Філ Хельмут 16 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018, 2021
2 Дойл Брансон 10 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005
3 Джонні Чен 10 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005
4 Філ Айві 10 2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014
5 Джонні Мосс 9 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988
6 Ерік Сайдел 9 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О)
7 Мен Нгуєн 7 1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010
8 Біллі Бакстер 7 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002
9 Джей Хеймовітц 6 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001
10 Лейн Флек 6 1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008
11 Ти Джей Клутьє 6 1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005
12 Джон Хенніган 6 2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019
13 Тед Форрест 6 1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014
14 Кріс Фергюсон 6 2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E)
15 Даніель Негреану 6 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е)
16 Джефф Лісандро 6 2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серія WSOP Europe
A – серія WSOP Asia Pacific
O – серія WSOP Online

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти