Легендарний чемпіон світу з покеру буде судитися з PayPal. У чому суть конфлікту?

PayPal сильно насолив Крісу Манімейкеру

Торік розгорівся скандал між покеристом Крісом Манімейкером та платіжною системою PayPal. Легенда звинуватив компанію у крадіжці 12 тисяч доларів.

Конфлікт полягав у тому, що компанія заморозила гроші чемпіона WSOP ME 2003 через жорстку позицію із заборони грального бізнесу. Сам Манімейкер стверджував, що 12 тисяч він здобув завдяки футбольній фентезі-лізі.

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У результаті Кріс пригрозив компанії судом, проте PayPal повернув йому суму на рахунок. При цьому покерист не має наміру згортати позов проти платіжної системи.

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І ось понад півроку після того конфлікту на PayPal було подано колективний позов, який звинувачує компанію у здирстві з метою конфіскації коштів клієнтів. Позивачем у цій справі виступила відома покеристка Лена Еванс.

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Дівчина є дворазовою переможницею серії WSOPC, а також засновником організації Poker League of Nations (PLON). У позові PayPal звинувачується у політиці довільного заморожування грошей та конфіскації їх з рахунків без чітких пояснень.

Загальні збитки склали понад 240 тисяч доларів, а сама Олена від дій компанії втратила 26,9К, оскільки використала PayPal для діяльності PLON, а також продажу та купівлі одягу.

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Дізнавшись про те, що сталося, Манімейкер прийняв рішення допомогти Лені та іншим позивачам у даній справі. Очікується, що Кріс надасть покеристці своїх особистих адвокатів.